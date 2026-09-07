Mototaxista queda grave tras choque con camioneta en la carretera Mérida-Campeche

Un lesionado de gravedad y daños materiales de gran consideración dejó como saldo un fuerte hecho de tránsito sobre la carretera federal Mérida Campeche, donde transitaba un mototaxi a baja velocidad el cual intentó evadir el conductor de una camioneta, quien dijo que el mototaxi se metió en su camino y fue impactado brutalmente, dejando regados todos los desperdicios en plena vía pública, por lo que conductores que presenciaron el percance dieron aviso a las autoridades para la atención del mototaxista que quedó fuera de la cinta asfáltica con la unidad completamente destrozada.

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El accidente se reportó a eso de las 12 del mediodía de este lunes sobre el kilómetro 88 de la carretera federal Mérida Campeche, donde incluso la semana pasada se registró un hecho similar donde un torton impactó a un mototaxi ensamblado con saldo de dos lesionados, y es que pese a que se les habría hecho de conocimiento que dichas unidades no deben transitar por esta vía, han hecho caso omiso y estas son las consecuencias.

Tras el fuerte accidente, conductores que pasaban por el lugar dieron aviso a los números de emergencia 911, acudiendo personal del consorcio carretero quienes tomaron conocimiento de los hechos así como realizaron el abanderamiento del lugar. Asimismo arribaron los paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU) quienes se hicieron cargo del lesionado, quien fue trasladado de emergencia al hospital por las múltiples fracturas que sufrió tras terminar fuera de la cinta asfáltica con todo y su mototaxi, que quedó convertido en chatarra.

Más tarde llegaron elementos de la Guardia Nacional quienes se hicieron cargo del fuerte accidente que dejó cuantiosos daños entre la camioneta blanca tipo Nissan Frontier y el mototaxi particular que era utilizado como recolector de basura, el cual quedó convertido en chatarra tras el fuerte impacto. Ambas unidades fueron trasladadas a un corralón de la capital campechana donde se realizará el deslinde de responsabilidades.

JGH