Clima en Yucatán 8 de septiembre: Vaguada y Onda Tropical 37 mantendrá las lluvias este martes

Durante este martes 8 de septiembre la probabilidad de lluvias continúa en Yucatán acompañadas de temperaturas calurosas, informó el Centro Hidrometeorológico Regional “Mérida”.

Detalló que la formación de una vaguada térmica sobre la región, en interacción con la humedad de la Onda Tropical número 37 e inestabilidad en el nivel medio y superior de la tropósfera, favorecerá chubascos con lluvias puntuales fuertes en Yucatán.

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Además, predominará el ambiente caluroso a muy caluroso durante el día y cálido en la noche, con vientos del este-sureste de 10 a 20 km/h, con posibles rachas mayores a 35 km/h, aunque en la tarde se tornarán del norte-noreste, norte y este de Yucatán.

Este miércoles en Mérida, la temperatura máxima alcanzará alrededor de los 38° C durante la tarde, mientras que la mínima será cercana a los 21° C al amanecer.

Aunque las primeras horas del día podrían sentirse ligeramente frescas, por la noche volverá el ambiente cálido en gran parte de la capital yucateca.

Para el puerto de Progreso se esperan temperaturas de entre 22 y 37° C, con una mañana relativamente fresca y una tarde cálida debido a la humedad y la nubosidad variable.

En Tekax, al sur del estado, el termómetro oscilará entre los 23 y 35° C, mientras que en Tizimín se prevén valores de entre 24 y 34° C.

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En Valladolid, además de temperaturas de entre 22 y 38° C, existe posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica en algunos sectores, por lo que las autoridades mantienen vigilancia sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.

Ante este panorama, Protección Civil exhortó a la población a mantenerse informada únicamente a través de los canales oficiales y tomar precauciones por posibles encharcamientos, calles inundadas, reducción de visibilidad y rachas de viento durante las precipitaciones.