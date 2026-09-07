Gusano Barrenador en Campeche: suman mil 122 animales afectados

Ante el avance del Gusano Barrenador del Ganado (GBG) en Campeche, médicos e integrantes de la Comisión Especial para el Fortalecimiento de la Ganadería en el Estado pidieron reforzar la vigilancia sanitaria y emprender acciones más concretas para contener esta infestación que ya suma mil 122 animales afectados y 13 casos en humanos en menos de 22 meses.

De acuerdo con el reporte más reciente del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), entre los animales afectados se encuentran 666 bovinos, 296 caninos, 54 equinos, 44 porcinos, 39 ovinos, 16 felinos, cinco caprinos y dos ejemplares de fauna silvestre. Además, 34 afectaciones permanecen activas. En el caso de los humanos, nueve de los 13 contagios fueron registrados durante 2026, cifra que supera en más del doble los casos contabilizados durante todo 2025.

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La diputada Abigail Gutiérrez Morales, sexta vocal de la Comisión Especial, reconoció que entre los productores locales existe la percepción de que las acciones gubernamentales resultan insuficientes frente a la magnitud de la problemática, pero rechazó que exista una ‘normalización’ del problema por parte del Senasica.

Explicó que el incremento de casos ha encendido las alertas entre los ganaderos, quienes demandan medidas más visibles y de impacto inmediato. Señaló que, mientras la estrategia de las autoridades se concentra en prevención, vigilancia y control gradual, el sector productivo enfrenta en campo la urgencia de frenar la infestación y reducir las pérdidas.

Gutiérrez Morales consideró urgente avanzar en la liberación de moscas estériles, estrategia cuya efectividad, afirmó, ha sido comprobada históricamente. Añadió que el laboratorio de producción representa una solución de fondo, y requiere coordinación entre autoridades federales, estatales y regionales, por lo que pidió claridad sobre los tiempos de ejecución y apoyos inmediatos para los productores.

El presidente del Colegio de Médicos de Campeche A.C., Luis Alberto Cuevas Fernández, llamó a la Secretaría de Salud (Ssa) a fortalecer la información y vigilancia ante el incremento de casos de miasis humana.

Advirtió que cualquier persona puede estar expuesta, principalmente quienes presentan heridas abiertas, defensas bajas, alguna comorbilidad o condiciones poco higiénicas, con especial atención en niños y adultos mayores.

El médico subrayó que la enfermedad puede ser mortal si no se detecta y atiende oportunamente. Por ello, recomendó mantener las heridas limpias y completamente cubiertas, extremar la higiene y acudir de inmediato a consulta ante cualquier alteración, evitando la automedicación.

“Siempre hace falta más información y vigilancia”, sostuvo, al considerar que las autoridades no deben esperar a que aumenten los contagios para reforzar las medidas preventivas.