Tres heridos por arma de fuego en menos de cuatro horas en Candelaria y Escárcega

Tres personas resultaron heridas por arma de fuego en hechos distintos registrados durante la tarde y noche del domingo en comunidades de Candelaria y Escárcega, con una diferencia de menos de cuatro horas entre ambos casos.

El primer incidente ocurrió cerca de las 18:00 horas en el ejido San José de la Montaña, Candelaria, donde una discusión entre dos hombres terminó con un disparo. La víctima, identificada como Mateo T. L., de 36 años, sufrió una lesión en el cuello, con orificio de entrada y salida.

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De acuerdo con los primeros reportes, el altercado surgió durante una convivencia. Tras la discusión, uno de los involucrados habría utilizado un revólver y disparado contra Mateo. Personas que se encontraban en el sitio solicitaron auxilio y paramédicos trasladaron al herido al Hospital de Escárcega, donde se informó que permanecía estable.

Menos de cuatro horas después, alrededor de las 21:46 horas, otro hecho con arma de fuego ocurrió en el ejido Luna, Escárcega. En ese lugar, dos hombres resultaron lesionados por disparos, mientras que un presunto responsable quedó detenido.

Las víctimas fueron identificadas como Yair Eleazar H. C., de 24 años, quien recibió un impacto en el pie izquierdo, y Carlos Miguel J. M., de 19 años, quien presentó una lesión por perdigón en el costado izquierdo del abdomen.

La Policía Municipal detuvo a José Antonio T. P., de 59 años, originario de Candelaria y señalado como presunto responsable de los disparos. En el sitio también fue asegurada una escopeta calibre 20.

El detenido y el arma quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Campeche, autoridad que deberá determinar las circunstancias de ambos hechos y deslindar responsabilidades.

Los dos episodios dejaron un saldo de tres personas heridas por arma de fuego en menos de cuatro horas, en hechos registrados en comunidades de Candelaria y Escárcega.