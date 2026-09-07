Consulado de EU en Mérida mantiene citas para visas de turista pese a nuevos ajustes migratorios

Las personas que tienen programada una entrevista para obtener una visa de turista de Estados Unidos en Mérida, pueden acudir sin problema, pues los recientes ajustes anunciados para inmigrantes no modifican, hasta ahora, ese trámite en el Consulado General.

Justen Thomas, cónsul general de Estados Unidos en Mérida, explicó que los anuncios difundidos en los últimos días generaron dudas entre solicitantes de la península, pero aclaró que no existe una cancelación general.

La confusión surgió después de que el Departamento de Estado del país vecino anunciara ajustes en la revisión para inmigrantes.

Entre los puntos que recibirán mayor atención está la posibilidad de que una persona pueda depender de determinados apoyos públicos, una vez que se establezca en Estados Unidos.

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Para esa evaluación, los oficiales consulares tomarán en cuenta factores como edad, salud, situación familiar, recursos económicos, educación y habilidades.

Indicó que estas modificaciones no corresponden al trámite ordinario de una visa de turista.

Thomas confirmó que algunas entrevistas de visas de inmigrante programadas en Mérida sí han sido reprogramadas, pero indicó que esa medida no se ha extendido a las citas turísticas.

El consulado recomendó a los solicitantes no dar por cancelada una entrevista a partir de rumores o información en redes sociales.

Si una cita cambia de fecha, la persona recibirá una notificación directa de los funcionarios. Mientras no exista ese aviso, el trámite continúa conforme a lo programado. Para una primera solicitud de visa de turista se mantiene el procedimiento habitual: llenar el formulario DS-160, realizar el pago correspondiente y programar las citas disponibles.

Mérida atiende tres estados

El alcance de cualquier cambio en esta sede va más allá de Yucatán. El Consulado General de Mérida también presta servicios a solicitantes de Campeche y Quintana Roo, por lo que concentra parte importante de los trámites consulares de la península.

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Se recordó que la representación estadounidense opera, actualmente, en sus instalaciones de Vía Montejo, cuya ampliación, de acuerdo con Thomas, permitirá atender a más personas y con agilidad en determinados aspectos.

Sin embargo, contar con una sede de más capacidad no modifica los requisitos ni facilita por sí mismo la aprobación de una visa.

El cónsul también descartó la idea de que solicitar una visa en Mérida pueda representar una ventaja frente a otros consulados.

“Cada caso se analiza de manera individual y con los mismos criterios establecidos por la legislación estadounidense. Por ello, elegir Mérida como sede no garantiza una respuesta favorable”, aclaró el funcionario.