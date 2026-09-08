Atropellan a mujer en un paso peatonal de la avenida López Mateos en Campeche

Una mujer resultó con golpes diversos luego de ser atropellada cuando cruzaba un paso peatonal sobre la avenida Adolfo López Mateos, donde fue necesaria la asistencia de elementos de la Policía Estatal y paramédicos del sector salud, aunque la afectada no requirió ser trasladada a un hospital.

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Los hechos ocurrieron cuando el conductor de un automóvil transitaba sobre la avenida Adolfo López Mateos con dirección hacia la glorieta de Los Manguitos y, al llegar al cruce con la calle Victoria, no realizó su alto, por lo que terminó arrollando a la mujer que cruzaba por el paso peatonal, donde otro grupo de conductores dio aviso al número de emergencias.

Elementos de la Policía Estatal acudieron al sitio para abanderar la zona y tomar conocimiento de lo ocurrido, mientras que paramédicos del sector salud valoraron a la mujer, quien presentó golpes en brazos y piernas.

JGH