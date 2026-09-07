Noble gesto: Rescatan a perrito que permanecía inmóvil bajo la lluvia en Campeche; buscan al dueño

Un gesto de solidaridad hacia un animal conmovió a usuarios de redes sociales, luego de que trabajadoras de una panadería rescataran a un perrito que permanecía inmóvil y completamente mojado durante la fuerte lluvia registrada la tarde del lunes 7 de septiembre en la ciudad de Campeche.

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De acuerdo con la publicación compartida en un grupo, el animal se encontraba sobre la banqueta alrededor de las 5:45 de la tarde, mientras continuaba la lluvia. Aparentemente asustado, el perro no buscaba refugio ni se movía del lugar, pese a estar expuesto al aguacero.

Personal de una panadería comenzó a llamarlo para intentar que ingresara al establecimiento. Ante la falta de respuesta, una mujer identificada en la publicación como Ari Bravata salió, cargó al perrito y lo llevó al interior del negocio para protegerlo, aun cuando se encontraba enferma de gripe.

En redes sociales se hizo un llamado al posible propietario para que acudiera a recuperar al animal. / Especial

Las imágenes muestran al animal empapado y sentado dentro del establecimiento, cerca de la entrada, después de ser retirado de la lluvia. El negocio se encuentra en el Centro Histórico de Campeche, frente al Hotel Plaza Campeche.

La acción fue reconocida en redes sociales, donde destacaron la empatía del personal hacia el perro y agradecieron al establecimiento por permitirle resguardarse mientras pasaba la tormenta.

La publicación también hizo un llamado al posible propietario para que acudiera por el animal, pues se desconocía si estaba extraviado, había escapado de algún domicilio o acostumbraba permanecer en la zona.

Hasta el momento, no se ha informado si el perrito fue reconocido o recuperado por su familia. El caso, sin embargo, dejó una muestra de que una acción sencilla puede marcar la diferencia para los animales que quedan expuestos a las lluvias y otros riesgos en las calles.