Hopelchén instalará paneles solares en sistemas de agua de Iturbide y Chencoh

Uno de los tres sistemas de agua potable de la comunidad de Iturbide, y otro de la localidad de Chencoh, en los siguientes días iniciarán los trabajos para dotarlos con energía limpia con paneles solares de última generación y con equipamiento moderno, con el objetivo de evitar afectaciones por las constantes fallas en el suministro de la energía eléctrica que presta la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Lo anterior lo señaló Pedro Lorenzo Osorio Zapata director del Sistema Municipal de Agua Potable (SMAP) quién mencionó que, el municipio de Hopelchén innovará con la tecnología de los paneles solares con esos dos proyectos muy importante en materia del SMAP y el objetivo principal es evitar siniestros de equipos de bombeo sumergibles en sistema de agua potable, por los constantes “bajones” en el fluido eléctrico.

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Indicó que, tanto en Iturbide como en Chencoh, se han siniestrados equipos de bombeo por esas fallas, y sus habitantes se han quedado sin el vital líquido por largos periodos hasta que son sustituidos esos equipos daños por nuevos.

Resaltó que ambas obras serán realizadas por la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía de Campeche (Semabicce) en trabajo coordinado con la comuna chenera.

Dijo que, hay buena relación con la Semabicce y los proyectos planteados por la comuna chenera en cuanto a gestión han dado resultado, y ahora esas dos comunidades serán el plan piloto para iniciar con un proyecto integral para migrar de la energía eléctrica a los paneles solares y garantizar el abasto de agua a los habitantes de esos poblados.

“Son dos proyectos que tendrán un costo superior a los tres millones de pesos, la obra la ejecutará la Semabicce, y el Ayuntamiento se encargará de la construcción de los cercos perimetrales de los sistemas de agua potable, y de la compactación del terreno en donde serán instalados esos paneles solares”, expuso.

Agregó que, el proyecto es dotar de energías limpias a los sistemas de agua potable, y ya se tienen dos planes aprobados y con ello se iniciará un proceso de innovación e ir poco a poco dotando de energías limpias a los sistemas de agua potable de las comunidades rurales en donde se han presentado más las fallas en el suministro de la energía eléctrica, y que han provocado el siniestro de muchas bombas sumergibles de esos sistemas de agua potable.

Osorio Zapata mencionó que, los proyectos incluyen dejar con energía eléctrica de la CFE a esos dos sistemas de agua potable los cuales no serán cancelados, por cualquier situación que se presente, pero una vez concluido esos trabajos, ambos sistemas de agua potable de esas dos comunidades deberán trabajar con paneles solares, es decir con energía limpia.