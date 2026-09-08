Semabicce acata histórico fallo de la SCJN por plaguicidas y muerte de abejas en Hopelchén

La Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad, Cambio Climático y Energía, Semabicce, confirmó que dará seguimiento al amparo concedido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, relacionado con el uso de agroquímicos y la protección de las abejas en Hopelchén.

Noticia Destacada Campeche creará comité para cumplir amparo de la SCJN sobre agroquímicos en Hopelchén

La titular de la dependencia, Jocelyn Durán Murrieta, señaló que todavía está pendiente una reunión con los productores de miel para revisar los alcances de la resolución, concedida hace cerca de dos semanas por el máximo tribunal del país.

Explicó que el problema de la mortandad de abejas no es reciente y que desde hace alrededor de un año y medio se trabaja en el tema. Como parte de las acciones, se creó un comité de atención, con dos mesas de trabajo para buscar soluciones a la problemática.

Lo anterior, debido a que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó a autoridades municipales y estatales establecer medidas de control sobre el uso de plaguicidas en Hopelchén, a través de una resolución que concedió un amparo a comunidades mayas ante indicios de sustancias como glifosato en el agua de la región.

El fallo deriva del Amparo en Revisión 283/2025, promovido por comunidades mayas de Hopelchén. La SCJN determinó que, ante la existencia de posibles riesgos ambientales, la falta de certeza científica no constituye una razón válida para retrasar la adopción de medidas de protección, tanto para las abejas como para los apicultores.

No obstante, la funcionaria reconoció que aún debe revisarse con detalle la resolución para determinar las obligaciones de cada autoridad. Señaló que la regulación de los agroquímicos corresponde a instancias federales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Cofepris.

JGH