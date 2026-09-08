Doce países anuncian prohibiciones al comercio con asentamientos israelíes y condenan expansión en Cisjordania

Doce países anunciaron de manera conjunta la adopción de prohibiciones nacionales al comercio de bienes procedentes de asentamientos israelíes considerados ilegales, en una nueva señal de presión diplomática sobre el gobierno de Israel.

El pronunciamiento fue respaldado por Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, España, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia.

Los gobiernos firmantes expresaron preocupación por el deterioro de la situación en los territorios palestinos, en particular por el aumento de la violencia de colonos y la expansión de los asentamientos.

¿Qué países anunciaron prohibiciones al comercio con asentamientos israelíes?

El comunicado conjunto incluye a 12 gobiernos europeos y norteamericanos que plantearon restricciones nacionales contra productos originados en asentamientos israelíes.

Entre ellos figuran Francia, Reino Unido y Canadá, cuyos líderes coincidieron en que la situación ha empeorado por una violencia de colonos que calificaron como “sin precedentes”.

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También señalaron de manera específica al proyecto E1, al que describieron como “inadmisible” por sus implicaciones territoriales.

Países exigen a Israel detener expansión de asentamientos

El pronunciamiento pide al gobierno israelí detener inmediatamente la expansión de asentamientos, responsabilizar a colonos involucrados en actos violentos e investigar las denuncias relacionadas con fuerzas israelíes.

Los firmantes también rechazaron “enérgicamente” cualquier medida que pudiera derivar en la anexión de tierras palestinas o en desplazamientos forzados de población.

BREAKING: Twelve countries issued a joint statement announcing national bans on trade in goods from illegal Israeli settlements:



🇫🇷 France

🇬🇧 United Kingdom

🇨🇦 Canada

🇩🇰 Denmark

🇪🇸 Spain

🇫🇮 Finland

🇮🇪 Ireland

🇮🇸 Iceland

🇳🇴 Norway

🇵🇱 Poland

🇵🇹 Portugal

🇸🇪 Sweden



Macron, UK PM… pic.twitter.com/UREz974Q4i — Clash Report (@clashreport) September 8, 2026

Reconocen medidas de Irlanda, España, Noruega y otros países

El comunicado también destacó medidas adoptadas previamente por Irlanda, España, Países Bajos, Noruega y Bélgica, presentadas como antecedentes de las nuevas restricciones anunciadas.

La declaración refuerza la presión internacional sobre Israel en torno a la expansión de asentamientos y al trato de la población palestina.

Por ahora, el texto se concentra en las medidas comerciales nacionales y en el llamado político a frenar nuevas expansiones, sin detallar un calendario único de aplicación para los 12 países.

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