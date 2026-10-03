Tragedia en la Costera del Golfo: dos muertos y cuatro heridos tras fuerte accidente

Una tragedia carretera se registró la noche de este sábado sobre el tramo Ciudad del Carmen–Puerto Rico, en la Costera del Golfo, donde un fuerte accidente en el que estuvieron involucrados un taxi y dos vehículos particulares dejó como saldo preliminar dos personas fallecidas y cuatro más gravemente heridas.

El percance ocurrió metros adelante del Faro Xicalango, donde, por causas que hasta el momento no han sido establecidas, colisionaron un taxi Dodge Attitude de color blanco, marcado con el número económico 2181 y placas A-160-BEE del estado de Campeche, así como otros dos vehículos particulares, entre ellos una unidad blanca y una camioneta de la marca JAC, también de color blanco.

La violencia del impacto provocó que dos de los ocupantes del taxi perdieran la vida en el lugar.

De acuerdo con los primeros reportes, se trata del conductor, identificado como Atilano Del Carmén Castillo Martínez, conocido entre sus compañeros y usuarios como “Peluche”, y su esposa, quienes viajaban a bordo de la unidad de transporte público.

La escena fue atendida de inmediato por diferentes cuerpos de emergencia y elementos de Protección Civil, quienes trabajaron en el rescate y atención de las personas lesionadas.

En total, cuatro personas fueron trasladadas en dos ambulancias a diferentes hospitales de Ciudad del Carmen para recibir atención médica, debido a la gravedad de las lesiones que presentaban.

Personal de emergencia permaneció en el sitio para auxiliar a los heridos y realizar las labores correspondientes, mientras la zona era asegurada y abanderada para evitar otro accidente.

Posteriormente, elementos de la Guardia Nacional, División Carreteras, se hicieron cargo del resguardo y abanderamiento del tramo, a fin de permitir que personal de la Fiscalía General del Estado llevara a cabo las diligencias correspondientes.

Peritos y agentes ministeriales realizaron el procesamiento de la escena, levantamiento de los cuerpos y recopilación de indicios para determinar con precisión cómo ocurrió el accidente y establecer responsabilidades.

La circulación vehicular permaneció parcialmente interrumpida durante aproximadamente un par de horas, mientras se desarrollaban las diligencias oficiales y eran retirados los vehículos involucrados.

Hasta el momento, las autoridades no han establecido cuál de los vehículos habría provocado el accidente, por lo que será mediante los peritajes correspondientes como se determine la mecánica del hecho y se deslinden responsabilidades.

El accidente generó consternación entre automovilistas y habitantes de la zona, debido a la magnitud de los daños y al saldo mortal registrado en este tramo carretero.