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Una semana sin pasar la basura en la colonia Cañaveral, Champotón

La acumulación de residuos comienza a generar molestias y problemas en las calles de Cañaveral.

Por Redacción Por Esto!

3 de oct de 2026

1 min

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Una semana sin pasar la basura en la colonia Cañaveral, Champotón
Una semana sin pasar la basura en la colonia Cañaveral, Champotón / Por Esto

Sin conocer hasta el momento el motivo, usuarios de la colonia Cañaveral, en Champotón, reportaron este sábado que el camión recolector de la basura no ha pasado por sus sectores para retirar los residuos. 

Esta situación no sólo comienza a generar cierto grado de malestar entre los vecinos, sino que también ha provocado una visible acumulación de bolsas de basura 

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Lirio Aguilar, quien pidió a las autoridades restablecer el servicio de la basura, explicó que desde hace una semana el camión de recolección no ha pasado a su domicilio

“Luego los perros de las calles rompen las bolsas y tenemos que salir a recoger la basura a la calle” destacó.

Pescadores rescataron a un hombre lesionado entre el agua y la arena en la comunidad de Isla Aguada.

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Otros más, señalaron que, pese a cumplir con el pago de sus impuestos, no perciben que estos se traduzcan en servicios públicos de calidad para la población.

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