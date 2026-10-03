Automóvil impacta motocicleta frente al nuevo mercado del Chechén

La tarde de este sábado se registró un percance vial sobre la avenida Isla de Tris, frente al nuevo Mercado Municipal del Chechén, donde un automóvil particular y una motocicleta colisionaron, dejando como saldo daños materiales y afectaciones momentáneas a la circulación, aunque sin personas lesionadas de consideración.

El accidente ocurrió a la altura del retorno ubicado frente al mercado, en la zona cercana a la barda del aeropuerto, cuando ambos conductores circulaban por la avenida Isla de Tris.

De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el conductor de un automóvil Nissan Versa de color gris, con placas DJC-848-C del estado de Campeche, habría intentado realizar una maniobra de vuelta en “U” hacia la izquierda.

Sin embargo, al efectuar el giro, presuntamente invadió la trayectoria de una motocicleta Italika de color azul, con matrícula 29GYK9 del estado de Campeche, cuyo conductor se desempeña en el servicio de motoentregas.

La maniobra provocó que la motocicleta impactara contra un costado del automóvil y posteriormente terminara proyectada sobre el pavimento.

El motociclista logró ponerse de pie por sus propios medios y, aunque presentó algunos golpes menores, no fue necesario su traslado a un hospital.

Ambas unidades permanecieron inicialmente en el sitio, mientras elementos de Tránsito realizaban las diligencias correspondientes y recababan evidencia fotográfica para determinar la mecánica del percance.

Debido a que los vehículos obstruían parcialmente la circulación, los agentes solicitaron a los involucrados orillarlos para liberar la vialidad, mientras esperaban la intervención de las compañías aseguradoras.

Finalmente, los conductores habrían llegado a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados a la motocicleta, por lo que el incidente no pasó a mayores y se evitó que el caso fuera turnado ante las autoridades ministeriales.