Tráiler invade carril contrario y bloquea la Mérida-Campeche

Un fuerte accidente mantiene cerrado el carril de la Mérida Campeche a la altura del municipio de Dzitbalché donde el conductor de una pesa unidad que se dirigía a la blanca Mérida dormita al volante y termina en el carril contrario tirando su carga en medio de la carretera federal originado el bloqueo total del carril de la Mérida Campeche.

Los hechos fueron reportados a eso de las 6 de la mañana de este lunes a la altura del kilómetro 78 donde al transitar en dicho tramo carretero el conductor de tráiler doble remolque que transitaba con dirección a la blanca Mérida dormita al volante y termina en el carril contrario de la Mérida Campeche el cual termino bloqueado la via federal por las losas que dejo regando a su paso la pesada unidad el cual quedo en el carril de alta velocidad de la Mérida Campeche a la altura del campo de fútbol del barrio de puliaxche.

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Tras los estallidos de los neumáticos de la pesada unidad familias que viven serca salieron a ver que fue lo que origino el estruendo por lo que se percataron del fuerte accidente donde algunos comenzaron a reciclar el material que quedo en la cinta asfáltica, ante el cierre de la arteria automovilistas comenzaron a utilizar la la ciclo vía para poder continuar con su destino, curiosos que se encontraban en el lugar dieron parte a las autoridades para que se brindará atención vial debido a que el carril de la Campeche Mérida el carril de alta velocidad quedo con piedras y pedazos de concreto que se desprendieron del camellón central al brincar la pesada unidad y terminar en el carril contrario.

Al lugar llegaron elementos de la policía municipal, la guardia nacional y consorcio carretero quienes se hicieron cargo de la vialidad, por lo que algunos conductores que llevaban doble remolque bajaron de sus unidades y realizaron la limpieza de un espacio de la vía federal para que pudieran pasar debido a la dimensión de sus remolques, por fortuna en este accidente solo se reportaron daños materiales de gran consideración.