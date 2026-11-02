Nueva ruta MOBI Villas del Mar 3-Puente Nichupté conecta el norte de Cancún con la zona hotelera

El Gobierno de Quintana Roo anunció que arrancó operaciones este lunes una nueva conexión entre las colonias del norte de Cancún y la Zona Hotelera, con la ruta MOBI Villas del Mar 3–Puente Nichupté, que cruza la avenida Kabah y el Puente Nichupté para llegar hasta el hotel Westin Regina del bulevar Kukulcán.

“La ruta Villas del Mar 3–Puente Nichupté ofrece un acceso más directo al sur de la Zona Hotelera, al cruzar por el puente y llegar hasta la zona del hotel Westin Regina. A diferencia de la ruta convencional, que continúa ingresando por el Kilómetro 0, esta conexión evita el recorrido por el acceso norte y facilita los traslados hacia esta parte de Cancún”, detalló el gobierno en un comunicado.

Rafael Hernández Kotasek, titular de Movilidad, explicó que para las personas que trabajan en la Zona Hotelera de Cancún, esta nueva ruta les permitirá ahorrar tiempo en sus trayectos. De acuerdo con el funcionario, el viaje de Plaza La Isla al Oxxo Kanle se reducirá de 80 minutos en la ruta convencional a 50 minutos con MOBI, media hora menos.

“También brinda una conexión directa entre Villas del Mar 3 y el Instituto Tecnológico de Cancún. Este traslado, que anteriormente requería aproximadamente 90 minutos y el uso de dos autobuses, puede realizarse en 40 minutos sin transbordos, con un ahorro aproximado de 50 minutos por viaje”.

“El recorrido por el Puente Nichupté hacia la zona del Westin Regina también facilita el acceso a las playas Marlín, Ballenas y Delfines, así como a las zonas arqueológicas El Rey y San Miguelito, sin necesidad de ingresar por el Kilómetro 0, ampliando las opciones para disfrutar de los espacios recreativos y culturales de Cancún”, se destaca en el documento.

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De acuerdo con la información proporcionada por el Gobierno quintanarroense, esta nueva opción de movilidad beneficiará a 86 mil 287 personas de 128 colonias y el área de cobertura comprende 32 mil 775 viviendas, 78 escuelas y 3 mil 19 unidades económicas.

Además, informó que este servicio inició con 20 autobuses, con un intervalo entre estos de nueve minutos y un tiempo de ciclo de 180 minutos, equivalente a tres horas. Opera diario desde las cuatro de la mañana.

“La última unidad sale a la una de la mañana desde el paradero del hotel Westin Regina, en la Zona Hotelera, para concluir su recorrido en Villas del Mar 3 aproximadamente a las 2:15 de la mañana”.

“Del 2 al 9 de noviembre, las personas podrán utilizar gratuitamente esta ruta para conocer el recorrido, identificar sus paraderos y familiarizarse con el servicio”, se informó a los usuarios y ciudadanía.