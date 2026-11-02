Fuerte choque entre dos vehículos frente a Banjército provoca caos vial en Ciudad del Carmen

El accidente ocurrió sobre la avenida 26, en el cruce con la calle 55; una conductora presuntamente intentó reincorporarse a la circulación sin las debidas precauciones y provocó daños materiales en ambas unidades.

Un fuerte percance vial entre dos vehículos particulares se registró durante este día sobre la avenida 26, en la esquina con la calle 55, en los límites de las colonias Electricistas y Puerto Pesquero Industrial, en Ciudad del Carmen, justo frente a las instalaciones de la institución bancaria Banjército. El accidente ocasionó daños materiales de consideración y complicaciones a la circulación vehicular en este sector.

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De acuerdo con los datos recabados en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Kia, color blanco, que se encontraba estacionado sobre el acotamiento del lado derecho, intentó reincorporarse a la vialidad para continuar su trayecto en dirección al puente de La Caleta.

Sin embargo, presuntamente realizó la maniobra sin las debidas precauciones y terminó impactando contra el costado derecho de una camioneta Volkswagen, color rojo, que transitaba por la zona y era conducida por otra mujer.

El accidente ocasionó daños materiales de consideración. / Por Esto.

A consecuencia del impacto, el automóvil Kia presentó daños en la parte frontal, principalmente en la fascia, la cual terminó desprendida debido a la fuerza del choque. Por su parte, la camioneta Volkswagen resultó con afectaciones en la carrocería del costado derecho.

Tras el percance, ambas unidades quedaron atravesadas sobre los dos carriles de circulación, lo que generó congestionamiento vehicular y retrasos para los automovilistas que descendían de Playa Norte o intentaban incorporarse a la avenida 26 desde el Puerto Pesquero Industrial y la calle 55.

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Minutos después, arribaron al lugar representantes de las compañías aseguradoras para realizar las evaluaciones correspondientes y facilitar un acuerdo entre las conductoras involucradas, con el objetivo de retirar los vehículos y liberar la vialidad.

Finalmente, ambas partes llegaron a un arreglo para la reparación de los daños materiales, por lo que las unidades fueron retiradas del sitio y la circulación comenzó a normalizarse en este punto de la ciudad.

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