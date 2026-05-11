Motociclistas derrapan para evitar choque con taxi en Ciudad del Carmen

Un accidente de motocicleta registrado en la colonia Manigua dejó como saldo a una joven lesionada, quien tuvo que ser trasladada a un hospital por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana ante la posibilidad de presentar una fractura en uno de sus brazos.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 5 de Mayo por Vicente Guerrero, en la citada colonia, donde una pareja de jóvenes viajaba a bordo de una motocicleta de la marca Italika, color amarillo con negro. De acuerdo con la versión del conductor de la unidad, ambos se dirigían hacia su domicilio cuando estuvieron a punto de impactarse contra un vehículo de alquiler.

Según explicó el motociclista, al pasar a un costado de un automóvil Nissan Versa, marcado con el número económico 2123 y afiliado al sindicato de taxis, el operador presuntamente “intentó abrir la puerta de la unidad sin percatarse de la cercanía de la motocicleta”, lo que provocó que el conductor perdiera el control para evitar la colisión.

Pareja en moto termina lesionada tras maniobra de taxi en la Manigua / Israel Lozano

La maniobra ocasionó que ambos ocupantes derraparan y terminaran tendidos sobre el pavimento. La joven acompañante sufrió diversas escoriaciones sangrantes y una posible fractura, por lo que fue trasladada a un hospital. Minutos después arribaron peritos de Tránsito y Vialidad, quienes efectuaron el peritaje del percance.

Tras las investigaciones preliminares, las autoridades determinaron que no existió contacto directo entre la motocicleta y el taxi, por lo que el conductor de la unidad de alquiler no sería considerado responsable. La situación generó una fuerte discusión verbal entre ambas partes, debido a que el motociclista argumentaba que la “imprudencia del taxista originó el incidente”, mientras que el ruletero sostuvo que nunca impactó la unidad. Finalmente, los involucrados se retiraron del lugar.

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JGH