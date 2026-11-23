Un hombre fue encontrado sin vida, al parecer, en estado descomposición en un paraje de Playa del Carmen, las autoridades ministeriales ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas de su muerte.

El hallazgo se registró sobre la avenida Misión del Carmen y la Avenida Luis Donaldo Colosio de esta ciudad, donde vecinos del fraccionamiento Misión del Carmen al percibir olores a putrefacto en una habitación lo reportaron a los cuerpos de emergencia.

Poco después, llegaron las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Playa del Carmen, quienes corroboraron el cuerpo de una persona sin vida al interior de una casa que anteriormente funcionaba como un negocio de venta de hamburguesas al carbón.

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Un familiar se presentó en la escena y relató a la policía que desde el pasado jueves dejó de tener contacto con el ahora occiso, así como de recibir llamadas telefónicas, al parecer vivía solo.

Hasta el momento se desconocen las causas de su muerte, las autoridades no informaron si presentaba o no huellas de violencia.

En la escena llegaron las autoridades de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las investigaciones pertinentes e iniciar las indagaciones, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y así determinar las causas reales de la muerte.