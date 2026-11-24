Las cosas han estado muy tensas dentro de La Granja VIP tras la salida de Bebeshita, la influencer tomó la decisión de dejar a Niurka Marcos en su Legado, por lo que la cubana ya está en la placa de nominación.

Sin embargo, con la entrada de algunos atletas de Exatlón México, la dinámica dentro de La Granja VIP ha cambiado un poco, pues los atletas han entrado a todas las actividades, al grado de que Marisol y Ernesto, ya están en el granero.

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¿Quién va a ganar el Duelo de Nominación de La Granja VIP?

Esta noche se va a jugar el Duelo de Nominación, donde uno de los granjeros va a ser seleccionado por los fans y el otro por el Capataz de La Granja VIP, quien esta semana es Kunno.

Hasta el momento, no existe un granjero asegurado en el Duelo de Nominación, aunque los fans han comenzado a especular que el seleccionado por Kunno, podría ser Julio Camejo, aunque nadie descarta a Kevyn ‘Bicolor’.

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También existe mucha incertidumbre sobre al granjero que va a ser seleccionado por el público, decisión que podría cambiar las estrategias de todos.

¿A qué hora y dónde ver La Granja VIP?

Todas las polémicas y estrategias dentro de La Granja VIP, las podrás seguir en punto de las 20:30 horas, tiempo del centro de México, Esto va a ser por medio de la señal de Azteca Uno y la plataforma de Disney +.

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