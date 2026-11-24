Habitantes de distintas colonias denunciaron incrementos desproporcionados en sus recibos de energía eléctrica; aseguran que algunos pasaron de pagar 3 mil a más de 15 mil pesos sin que, según ellos, haya aumentado su consumo. Los inconformes ingresaron a las oficinas de la paraestatal, exigieron una explicación y advirtieron que, de no obtener una solución, tomarán también la base operativa de la colonia Pallas.

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La inconformidad por los elevados cobros del servicio de energía eléctrica provocó una movilización ciudadana en las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), donde más de 50 usuarios se concentraron para protestar contra las cantidades que aparecen en sus recibos del periodo actual, al considerar que los importes son excesivos y no corresponden al consumo que aseguran haber realizado en sus respectivos domicilios.

Los inconformes reportaron cobros de hasta 30 mil pesos. / Israel Lozano

La manifestación se llevó a cabo en las instalaciones ubicadas sobre la calle 24, esquina con 29, en pleno corazón de la colonia Centro, hasta donde comenzaron a llegar habitantes de diferentes sectores de la ciudad, quienes acudieron con sus recibos de luz anteriores y actuales para demostrar las diferencias en los cobros. Entre los afectados se encontraban vecinos de las colonias Estrella, Caracol, Manigua, Puntilla y Centro, así como de otros puntos de Ciudad del Carmen.

Los ciudadanos señalaron que la molestia comenzó cuando recibieron sus nuevas facturas y descubrieron cantidades que consideraron completamente fuera de proporción. Algunos reportaron cobros superiores a los 30 mil pesos, mientras que otros mostraron documentos con importes de 15 mil pesos o cantidades similares, situación que, afirmaron, representa un incremento considerable en comparación con lo que acostumbraban pagar.

Uno de los reclamos que más llamó la atención fue el de usuarios que aseguraron haber pagado alrededor de 3 mil pesos en el recibo anterior y que, para este nuevo periodo, recibieron facturas que superan los 13 mil y hasta 15 mil pesos. Los inconformes manifestaron que no realizaron modificaciones importantes en sus viviendas ni incorporaron aparatos eléctricos que pudieran justificar un aumento de esa magnitud, por lo que exigieron conocer cómo se calcularon los nuevos importes.

Con los recibos en mano, los manifestantes comenzaron a comparar sus facturas y a compartir sus experiencias, encontrando que, según sus testimonios, el problema no se limitaba a una sola vivienda ni a una colonia en particular, sino que afectaba a usuarios de diferentes sectores de la ciudad. Esta coincidencia incrementó el descontento y llevó a los ciudadanos a organizarse para acudir directamente ante la empresa responsable del suministro eléctrico.

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La molestia fue creciendo hasta que los usuarios decidieron tomar las instalaciones de la CFE como medida de presión. Durante la protesta se concentraron en los accesos del inmueble e impidieron momentáneamente la entrada y salida de personas, mientras lanzaban consignas y expresaban su rechazo a los cobros que calificaron como abusivos. Los ciudadanos exigían que algún representante de la paraestatal saliera a dar la cara y explicara por qué se estaban registrando incrementos tan elevados en sus recibos.

Los gritos y reclamos se escuchaban en el exterior de las oficinas, donde los inconformes insistían en que no estaban dispuestos a aceptar facturaciones que consideraban injustificadas. Algunos mostraban sus documentos a los presentes para evidenciar las diferencias entre los periodos de consumo, mientras otros exigían que la empresa realizara una revisión general de los casos y no se limitara a recibir las quejas de manera individual.

Después de varios minutos de permanecer en el exterior, los ciudadanos decidieron avanzar en caravana hacia el interior de las instalaciones para exigir atención directa. La situación generó momentos de tensión cuando el guardia de seguridad, al observar que el grupo se aproximaba, intentó bajar la cortina metálica para impedir el ingreso de los manifestantes; sin embargo, los usuarios se lo impidieron y continuaron avanzando hacia las oficinas.

Dos empleados recibieron los recibos y se comprometieron a revisar los casos. / Israel Lozano

Ante la presión de los ciudadanos, dos trabajadores que se encontraban dentro de una de las oficinas, donde permanecían resguardados, finalmente salieron para atender a los inconformes. Los empleados tuvieron que escuchar los reclamos de los usuarios, quienes exigían respuestas sobre los montos facturados y cuestionaban cómo era posible que, de un recibo a otro, se registraran incrementos de varios miles de pesos sin que, según ellos, existiera un cambio proporcional en el consumo de electricidad.

Durante el diálogo, los representantes de la CFE recibieron los recibos y señalaron que revisarían cada uno de los casos para identificar dónde podría encontrarse el inconveniente. Indicaron que analizarían la información proporcionada por los usuarios con la intención de detectar posibles inconsistencias en la facturación y determinar qué había ocurrido con los importes reclamados.

Sin embargo, la respuesta no logró tranquilizar a los manifestantes, quienes consideraron insuficiente que únicamente se recibieran sus documentos sin ofrecer una solución inmediata. Los trabajadores no proporcionaron una explicación concreta sobre el origen de los incrementos ni garantizaron que los cobros serían corregidos, por lo que los ciudadanos se retiraron con la incertidumbre de saber si finalmente tendrían que cubrir las cantidades que aparecen en sus facturas.

Los inconformes recalcaron que su exigencia no consiste en dejar de pagar el servicio de energía eléctrica, sino en que la CFE realice una facturación justa, transparente y acorde con el consumo real de cada domicilio. Aseguraron que están dispuestos a cumplir con sus obligaciones, pero rechazaron tener que desembolsar cantidades que consideran desproporcionadas y que pueden representar un fuerte golpe para la economía familiar.

También demandaron que se revisen detalladamente las lecturas de los medidores y los procedimientos utilizados para calcular los consumos, pues consideran necesario conocer si los incrementos obedecen a un mayor registro de energía, a algún error administrativo o a una posible inconsistencia en los equipos de medición. Para los usuarios, no basta con recibir una explicación general: quieren conocer qué ocurrió específicamente en cada uno de sus domicilios.

La protesta subió de tono cuando los ciudadanos advirtieron que no permitirán que sus reclamos queden sin respuesta. Señalaron que permanecerán atentos a las revisiones anunciadas por los trabajadores y que esperan que la empresa ofrezca una solución que permita corregir los importes que consideran injustificados, antes de que lleguen las fechas límite de pago de sus recibos.

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Incluso lanzaron una advertencia más contundente: si no obtienen una respuesta favorable, regresarán a las oficinas de la colonia Centro para realizar una nueva manifestación y tomar nuevamente las instalaciones. Además, anunciaron que llevarán su inconformidad hasta la base operativa de la CFE, ubicada en la colonia Pallas, donde amenazaron con impedir la entrada y salida de las unidades de servicio como parte de sus medidas de presión.

La intención, señalaron, es conseguir que la empresa atienda el problema y no permita que los usuarios tengan que enfrentar cobros que consideran excesivos sin conocer el motivo de los incrementos. Advirtieron que, de ser necesario, convocarán a más habitantes afectados para fortalecer la movilización y conseguir que sus demandas sean escuchadas por las autoridades correspondientes.

Mientras se desarrollaba la manifestación, elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal arribaron a las inmediaciones de las oficinas para mantener el orden y apoyar con la circulación vehicular en la zona, debido a la concentración de personas y a la actividad registrada en los accesos del inmueble.

Advirtieron que podrían regresar a las oficinas y tomar la base operativa de la colonia Pallas. / Israel Lozano

Los agentes permanecieron atentos al desarrollo de la protesta y respetaron en todo momento la manifestación ciudadana, interviniendo únicamente en labores preventivas y de apoyo vial, sin que se registraran enfrentamientos que hicieran necesaria una actuación mayor por parte de las autoridades.

Finalmente, después de varios minutos de reclamos, diálogo y entrega de documentos para su revisión, los ciudadanos comenzaron a retirarse de manera paulatina. No obstante, dejaron claro que la movilización no representa el cierre del conflicto, sino una primera advertencia ante lo que consideran cobros desmedidos por parte de la empresa eléctrica.

La jornada concluyó sin personas lesionadas ni detenidas, pero con el compromiso de los usuarios de mantenerse organizados y dar seguimiento a sus quejas. Ahora esperan que la CFE revise los recibos entregados y proporcione una respuesta clara sobre los incrementos denunciados, pues de lo contrario, aseguraron, volverán a las calles y endurecerán sus acciones de protesta en Ciudad del Carmen.

JGH