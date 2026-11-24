Elementos del Ejército Mexicano aseguraron mil 820 kilogramos y diez pastillas de una sustancia con características del fentanilo, presuntamente pertenecientes a la facción de “Los Mayos” del Cártel del Pacífico, durante un operativo realizado en Culiacán, Sinaloa.
La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó este martes 24 de noviembre, a través de su cuenta oficial de X, que el decomiso se realizó el lunes 23 de noviembre, cuando personal militar efectuaba recorridos de reconocimiento en el fraccionamiento San Fermín Residencial.
De acuerdo con la dependencia, el aseguramiento representa una afectación económica estimada de 13.9 millones de pesos para la organización delictiva.
¿Cuánto fentanilo ha asegurado el Ejército durante el gobierno de Sheinbaum?
La Defensa informó que, desde el inicio de la actual administración federal, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, se han asegurado 5 millones 630 mil 334 pastillas y 923 kilogramos de fentanilo.
La institución señaló que estos decomisos forman parte de las acciones para debilitar las capacidades operativas y logísticas de las organizaciones criminales, así como impedir la distribución de drogas.
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La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que las sustancias aseguradas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Culiacán, para continuar con las investigaciones correspondientes.
El decomiso ocurre en el contexto del reforzamiento de las operaciones federales de seguridad en Sinaloa, donde las autoridades mantienen acciones contra las distintas facciones del Cártel del Pacífico.
Hasta el momento, la dependencia no ha reportado personas detenidas durante este aseguramiento.
IO