La Inversión Extranjera Directa (IED) en México alcanzó un máximo histórico de 43 mil 90 millones de dólares entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un crecimiento de 5.3 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior, informó la Secretaría de Economía.

En un comunicado difundido este martes 24 de noviembre, la dependencia federal destacó que se trata del monto más alto registrado para un periodo similar desde que existen estadísticas, con una tendencia de crecimiento desde 2021.

El resultado superó los 40 mil 906 millones de dólares reportados originalmente durante los primeros nueve meses de 2025.

¿Qué sectores impulsaron la inversión extranjera en México durante 2026?

La Secretaría de Economía señaló que la industria manufacturera encabezó la captación de inversión extranjera con 19 mil 231 millones de dólares, equivalentes al 44.6% del total nacional y un incremento anual de 26.6 por ciento.

Destacó el crecimiento de las inversiones destinadas a la fabricación de equipo de computación, comunicación y componentes electrónicos, así como a las industrias alimentaria, química y de bebidas.

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El sector de servicios financieros y seguros ocupó el segundo lugar, con 10 mil 635 millones de dólares, mientras que transportes, correos y almacenamiento recibió 3 mil 99 millones.

Del total de la inversión captada, 34 mil 975 millones de dólares correspondieron a reinversión de utilidades, es decir, 81.2%, mientras que las nuevas inversiones sumaron 3 mil 800 millones.

¿Qué países invirtieron más en México?

Estados Unidos se mantuvo como el principal inversionista extranjero en México, con 19 mil 334 millones de dólares, equivalentes al 44.9 por ciento del total registrado.

Le siguieron España, con 6 mil 208 millones; Alemania, con 2 mil 895 millones; Reino Unido, con 2 mil 586 millones, y Canadá, con 2 mil 447 millones de dólares.

En conjunto, estas cinco economías concentraron 77.7 por ciento de la inversión extranjera recibida durante los primeros nueve meses del año.

#ComunicadoEconomía 🗞️ México alcanza un máximo histórico de Inversión Extranjera Directa (IED) entre enero y septiembre de 2026: 43 mil 090 millones de dólares 🔗 https://t.co/nf04jsXaxM https://t.co/WHDKxODs26 — Economía México (@SE_mx) November 24, 2026

¿Qué estados recibieron más inversión extranjera directa?

La Ciudad de México encabezó la captación nacional con 19 mil 602 millones de dólares, equivalentes al 45.5 por ciento de la IED.

En segundo lugar se ubicó Nuevo León, con 4 mil 431 millones de dólares, seguido de Jalisco, con 2 mil 707 millones; Baja California, con 2 mil 362 millones, y Puebla, con mil 753 millones.

Estas cinco entidades concentraron 71.6% del total nacional.

Finalmente, la Secretaría de Economía destacó que, de acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México ocupó la sexta posición mundial en captación de inversión extranjera durante el primer semestre de 2026.

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