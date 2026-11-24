La maquiladora del Grupo Karim’s, ubicada en la capital campechana, atraviesa un proceso de reestructuración laboral que ha derivado en la liquidación de parte de su plantilla, mientras que alrededor de 200 trabajadores serán recontratados en enero próximo, una vez que la empresa concrete un nuevo contrato, informó la Subsecretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS.

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De acuerdo con la dependencia, no se trata de una separación definitiva de todos los empleados, sino de una reorganización de las relaciones laborales, en la que un grupo ya recibió su liquidación conforme a la ley y concluyó su vínculo con la compañía, mientras que otro será incorporado nuevamente bajo nuevas condiciones contractuales.

La titular de la STPS, Annabel Báez Vázquez, explicó que, según las estimaciones compartidas durante las reuniones con la empresa, la maquiladora cuenta con poco más de 400 trabajadores, de los cuales aproximadamente el 50 por ciento sería recontratado en enero. Aclaró que la autoridad laboral no tiene acceso directo a la plantilla ni interviene en las decisiones internas de la compañía, por lo que las cifras corresponden a la información proporcionada por sus representantes.

Entre las razones de esta reestructuración, mencionó la incorporación de nuevos equipos y tecnología a los procesos de producción, lo que habría generado un desplazamiento de trabajadores. Mientras se concreta el nuevo contrato, la empresa continúa operando de manera escalonada y por temporalidades, según lo informado a la dependencia estatal.

Respecto a las liquidaciones, la subsecretaria aseguró que, hasta el momento, ninguno de los trabajadores que concluyeron su relación laboral ha manifestado inconformidad con los montos recibidos ni ha presentado alguna queja ante las autoridades del trabajo. Precisó que mantienen a salvo sus derechos para reclamar si consideran que los pagos no fueron correctos.

Detalló que los exempleados cuentan con un plazo de 60 días naturales, a partir de la terminación de la relación laboral, para presentar alguna inconformidad ante la autoridad correspondiente. En caso de haber firmado un convenio de terminación ante el Centro de Conciliación Laboral, Cencolab, el procedimiento queda formalizado.

La STPS indicó que mantiene conocimiento del proceso a través de las reuniones con la empresa, aunque hasta ahora no ha tenido intervención directa en su operación. La expectativa es que en enero se concrete la reincorporación de aproximadamente la mitad de la plantilla, como parte de la nueva etapa laboral de la maquiladora.

JGH