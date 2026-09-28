Colisión por alcance deja daños materiales y afecta la circulación en la colonia Obrera

Daños materiales de regular cuantía y afectaciones momentáneas a la circulación vehicular dejó una colisión por alcance registrada sobre la avenida 55, en el cruce con la calle 74 y la avenida Periférica Norte, en la colonia Obrera.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el accidente ocurrió cuando la conductora de un automóvil Chevrolet de color gris, que circulaba con dirección hacia la avenida Periférica Norte, presuntamente no guardó la distancia de seguridad correspondiente.

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Al no lograr frenar a tiempo, la unidad terminó impactándose contra la parte posterior de una camioneta Mazda de color gris, con placas de circulación GSZ-750-F del estado de Guanajuato, ocasionándole daños menores en la zona trasera.

A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la intervención de los cuerpos de emergencia. Sin embargo, las unidades permanecieron sobre los carriles de circulación, generando algunas complicaciones para los automovilistas que transitaban por el sector.

A pesar del impacto, no se reportaron personas lesionadas. / Por Esto.

Posteriormente, ambos conductores solicitaron la intervención de sus respectivas aseguradoras para determinar la responsabilidad y cuantificar los daños.

Finalmente, mediante la intervención de los ajustadores de seguros, ambas partes llegaron a un acuerdo para la reparación de los vehículos. Cada conductor recibió su respectivo pase a taller mecánico, retirándose posteriormente del lugar y quedando liberada la vialidad.

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