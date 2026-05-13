Comunidades de Campeche rechazan aspiraciones de Pablo Gutiérrez Lazarus

En diversas reuniones con representantes y líderes comunitarios de distintos municipios de Campeche ha surgido inconformidad respecto a las aspiraciones políticas del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, rumbo a las elecciones de 2027. De acuerdo con algunos asistentes, varias comunidades no respaldarían un eventual proyecto estatal encabezado por el edil carmelita, entre ellas la Península de Atasta, donde aseguran que durante casi ocho años de administración no ha existido atención real a sus necesidades.

El gestor social Elio García Rodríguez lanzó fuertes críticas tras el anuncio de que Gutiérrez Lazarus sería el eventual coordinador de la defensa del voto de la transformación y posible candidato a la gubernatura de Campeche por el partido Morena.

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En entrevista, señaló que en la región prevalece un amplio descontento por la falta de obras, servicios y apoyo gubernamental, afirmando que únicamente en tiempos electorales se atienden las demandas de la zona.

Indicó que problemas históricos como el abastecimiento de agua potable, calles deterioradas y deficiencias en infraestructura continúan sin resolverse, pese a que el edil ha sido electo en tres ocasiones como presidente municipal de Carmen.

García Rodríguez afirmó que los habitantes han tenido que recurrir a manifestaciones y plantones para exigir mejoras, recordando incluso protestas por fallas en el suministro eléctrico registradas el año pasado, cuando —según dijo— el alcalde ignoró las demandas al señalar que no eran de su competencia, a pesar de que las siete comunidades pertenecen al municipio que encabeza.

El gestor social también acusó que los recursos destinados anteriormente a las comunidades han dejado de canalizarse durante la actual administración. Señaló que el pago del predial generado por la Planta de Nitrógeno Cantarell se entregaba de forma íntegra a la Junta Municipal, con el objetivo de invertirlo en necesidades de los poblados; sin embargo, aseguró que este esquema se eliminó desde que Gutiérrez Lazarus asumió la presidencia municipal.

Gestor social critica falta de atención en la Península de Atasta

Asimismo, consideró que la Península de Atasta ha sido ignorada pese a su importancia económica y energética para el municipio y el estado, al albergar instalaciones estratégicas de PEMEX, como la Planta de Nitrógeno y el Centro de Proceso y Transporte de Gas, sin que ello se traduzca en beneficios para las comunidades aledañas.

Finalmente, García Rodríguez afirmó que los pobladores buscan mejores condiciones de vida y obras reales que atiendan sus necesidades, rechazando apoyos asistencialistas. Reiteró que continuarán exigiendo atención para la Península de Atasta y sostuvo que, por estas y otras razones, no están de acuerdo con que Gutiérrez Lazarus sea considerado un abanderado rumbo a la gubernatura en 2027.