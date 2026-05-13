Accidente en la Colosio deja motociclista lesionado y provoca fuerte caos vial en Campeche

Una conductora ocasionó un accidente sobre la avenida Colosio, luego de intentar incorporarse sin percatarse de la presencia de un motociclista que circulaba a exceso de velocidad, quien terminó impactado contra el costado del vehículo, generando un fuerte caos vial en la zona.

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El hecho ocurrió cuando la automovilista avanzaba sobre la Colosio y al llegar al cruce de la Lázaro Cárdenas no hizo su alto, generando que el guiador de la moto fuera embestido y terminara tirado sobre el pavimento con lesiones en una de sus piernas, por lo que testigos dieron aviso al número de emergencia.

Paramédicos del Sector Salud valoraron al repartidor en el lugar, determinando que no requería traslado a un hospital, mientras agentes policiacos realizaron el aseguramiento de la zona debido al embotellamiento vehicular que se formó durante varios minutos.

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JGH