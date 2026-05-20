“No basta con pavimentar y pintar”: señalan crisis de seguridad en Ciudad del Carmen

Es responsabilidad del alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, que no solo la cabecera municipal, sino todas las regiones cuenten con seguridad.

“El municipio no va a estar completo solo con pavimentar y pintar”, criticó el presidente de Contraloría Ciudadana, Javier del Carmen Bello Ávila, al referirse a la ejecución de un pescador de Isla Aguada.

Tras el acontecimiento registrado la noche del lunes en el Pueblo Mágico, aseguró que tanto Isla Aguada como Sabancuy enfrentan un grave abandono en materia de seguridad, situación que atribuyó al gobierno municipal de Carmen y a la estrategia estatal de seguridad.

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Bello Ávila señaló que la inseguridad en el municipio no es un tema nuevo y responsabilizó al alcalde y a la secretaria de Protección y Seguridad Ciudadana del Estado, Marcela Muñoz Martínez, por el incremento de hechos violentos y la falta de presencia policiaca en las comunidades.

“Se ha señalado reiteradamente que en Carmen existe una gran inseguridad y esto es responsabilidad del alcalde, de quien este sería su tercer periodo, pero no podemos pasar por alto los últimos cinco años donde también tiene responsabilidad Marcela Muñoz. Se supone que están coordinados bajo un mando único”, declaró.

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El activista recordó que Isla Aguada ya había enfrentado problemas graves tras el incendio del destacamento policiaco ocurrido tiempo atrás, situación que dejó durante meses a la comunidad sin vigilancia, pese a tratarse de un Pueblo Mágico y uno de los principales puntos turísticos del municipio, por lo que difícilmente Isla Aguada va a crecer si no garantizan seguridad para sus habitantes y para los turistas.

Afirmó que la problemática también alcanza a Sabancuy, en donde constantemente denuncian asaltos, venta de droga e inseguridad a plena luz del día.

Ante ello, Bello Ávila cuestionó que el gobierno municipal priorice obras públicas, programas sociales y proyectos turísticos mientras se deja de lado la seguridad pública.

“¿De qué sirve tener calles de concreto o proyectos turísticos si la prioridad debe ser la seguridad? ¿Qué turista va a venir así?”, dijo e hizo un llamado a la gobernadora Layda Sansores para intervenir de manera más firme en el municipio y atender la crisis de seguridad.