Motociclista sale proyectado tras choque con camioneta en Fovissste de Ciudad del Carmen

Un fuerte accidente vial registrado la mañana de este martes entre una motocicleta y una camioneta en el fraccionamiento Fovissste Belén dejó como saldo un motociclista lesionado y daños materiales de consideración, movilizando a los cuerpos de emergencia.

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Los hechos ocurrieron sobre la avenida Aviación, en la esquina con la calle Halcón. De acuerdo con datos recabados en el sitio, la conductora de una camioneta Nissan de color rojo, con placas DKY-190-B del estado de Campeche, circulaba con preferencia sobre el carril izquierdo, pegado al camellón central.

El percance sobrevino cuando la automovilista intentó realizar una maniobra de retorno para incorporarse hacia la calle Halcón, lo que provocó que el guiador de una motocicleta Vento, color negro con naranja y matrícula 39GYM1 de Campeche, no lograra frenar a tiempo y se estrellara de lleno contra el costado izquierdo de la camioneta.

Tras el fuerte impacto, el motociclista salió proyectado y quedó tendido sobre el pavimento con diversos golpes contusos. Minutos después arribaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron atención prehospitalaria en el lugar, determinándose que sus heridas no requerían traslado urgente a un hospital.

Al sitio llegaron elementos de Tránsito y Vialidad para realizar el peritaje correspondiente. Trascendió que las partes involucradas no lograron llegar a un acuerdo en el lugar, debido a que el motociclista presuntamente manifestó no contar con los recursos económicos para cubrir los daños materiales de la camioneta. Ante esta situación, el caso y los vehículos fueron turnados ante la Fiscalía General del Estado para el deslinde de responsabilidades conforme a la ley

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JGH