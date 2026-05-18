A dos años, Ayuntamiento de Pablo Gutiérrez Lazarus sigue sin aclarar gasto de más de 30 mdp en el transporte “Amor x Carmen”

Han pasado dos años desde que el proyecto de transporte público “Amor x Carmen” inició operaciones a finales de abril de 2024, pero el Ayuntamiento del municipio de Carmen aún no ha divulgado contratos, concesiones, permisos ni una justificación explícita de los gastos relacionados con la adquisición de las 10 unidades eléctricas de la marca Yutong, impuestas por el actual edil, Pablo Gutiérrez Lazarus.

Hasta la fecha, ni en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) ni en el portal web del Ayuntamiento de Carmen —en sus secciones de Transparencia y Difusión de la Información Financiera— es posible encontrar ningún informe financiero que respalde la presunta inversión de más de 30 millones de pesos que se anunció al inicio del proyecto. Esta ausencia de información genera dudas sobre la legalidad, el monto real y el origen de los recursos utilizados para comprar las unidades.

Actualmente, estas 10 unidades eléctricas son administradas por la Dirección de Turismo y Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Carmen, aunque oficialmente siguen perteneciendo a la autoridad municipal. A pesar de que el servicio se ofrece al público, no existe documentación pública que acredite su puesta en operación bajo un marco legal claro, ni se ha individualizado el costo unitario por vehículo, ni se han publicado los términos de la adquisición.

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Al iniciar el proyecto, el propio Pablo Gutiérrez afirmó que se había invertido “más de 30 millones de pesos” para adquirir 10 camiones eléctricos Yutong, destacando características como aire acondicionado, capacidad para 45 pasajeros y espacios adaptados para personas con discapacidad. Sin embargo, tras dos años de funcionamiento, ninguna plataforma de acceso público contiene el gasto real, conciso y desglosado de la compra, ni contratos, facturas o actas que certifiquen la veracidad y legalidad de lo denominado “lo mejor del transporte”.

Al revisar los ejercicios fiscales de 2022 y 2023 —períodos anteriores al inicio del proyecto—, solo se registran declaraciones de gastos por reparaciones, construcciones y pavimentación en diversas áreas del municipio. No aparece rastro alguno de una partida presupuestaria destinada a la compra de unidades eléctricas, lo que refuerza la ausencia de transparencia y regularidad en la adquisición de estas unidades “modernas”. Peor aún, la misma Agencia Reguladora del Transporte ha confirmado que estas unidades ni siquiera cuentan con la autorización legal para circular en vías públicas, lo que pone en riesgo la seguridad jurídica y física de los usuarios.

La falta de información clara vulnera el derecho de la ciudadanía a saber cómo se gastan los recursos públicos y afecta la confianza en la gestión municipal. Además, si las unidades no están en regla, el municipio podría estar incurriendo en responsabilidades administrativas o incluso penales por permitir su operación sin la documentación exigida por la ley.

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Locatarios, transportistas y ciudadanos exigen que el Ayuntamiento de Carmen publique de inmediato los contratos, facturas y actas de compra de las 10 unidades Yutong, justifique el origen y monto real de la inversión, desglosando el costo por vehículo y que certifique las unidades para que cuenten con permisos de circulación vigentes.

También exigen que el alcalde rinda cuentas en una sesión de cabildo abierta sobre el proyecto “Amor x Carmen”, donde garantice que el servicio se preste bajo un marco legal claro, con concesiones o permisos debidamente otorgados.

Es que los inconformes, consideran que. sin transparencia, el proyecto “Amor x Carmen” corre el riesgo de ser percibido como una obra de marketing político sin sustento legal, en lugar de una verdadera mejora al transporte público.