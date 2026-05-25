Motociclista termina grave tras brutal choque contra camioneta en Ciudad del Carmen

Un motociclista resultó gravemente lesionado luego de impactarse contra una camioneta que realizaba maniobras de retorno en calles de la colonia Revolución, un accidente que movilizó a los cuerpos de emergencia y a las autoridades policiacas durante la tarde de este lunes.

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Los hechos ocurrieron sobre la calle 26, entre las calles 61 y 61 A de la mencionada colonia, justo frente al Cedis de la empresa Cotemar. En ese punto, un hombre identificado como Santiago, de 28 años de edad, circulaba con dirección al centro de la ciudad a bordo de una motocicleta tipo Rayo, color rojo, con placas de circulación del estado de Campeche.

De acuerdo con los primeros reportes, al llegar al citado tramo, la conductora de una camioneta Honda CRV, color gris, también con placas de Campeche, intentó realizar maniobras de retorno sobre la misma vía, presuntamente sin percatarse de la proximidad del motociclista.

La falta de precaución provocó que Santiago se impactara violentamente contra la fascia trasera de la unidad, saliendo proyectado hacia el costado derecho y cayendo de forma aparatosa sobre el pavimento.

Testigos del accidente solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de rescate. Al sitio arribaron paramédicos del grupo Acses, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Durante la valoración se informó que presentaba heridas de gravedad en la pierna izquierda, además de una posible fractura en la espalda y lesiones en la cadera.

Dueño de una condición delicada por la severidad de los golpes, el motociclista fue trasladado de urgencia a un hospital de la ciudad, donde quedó internado para recibir atención médica especializada y una posible intervención quirúrgica.

Elementos policiacos acordonaron el área para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades. Por su parte, la conductora de la camioneta fue presentada ante el Ministerio Público para rendir su declaración sobre lo ocurrido. Finalmente, ambas unidades involucradas fueron aseguradas y trasladadas al corralón municipal mientras continúan las investigaciones del percance.

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JGH