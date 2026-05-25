COPRISCAM decomisa cigarros sueltos en operativo sorpresa en Ciudad del Carmen

El decomiso de cajetillas de cigarros que se comercializaban en la vía pública por unidades, así como diversos exhortos a comerciantes, fueron el resultado de un operativo sorpresa realizado por inspectores de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Campeche en las inmediaciones del Malecón Costero, la colonia Justo Sierra y el Centro de Ciudad del Carmen.

Noticia Destacada Motociclista termina grave tras brutal choque contra camioneta en Ciudad del Carmen

Con el propósito de vigilar el estricto cumplimiento del Reglamento de la Ley General para el Control del Tabaco, el personal de la Copriscam en la isla inició recorridos de inspección para retirar el producto que se expenda de forma individual o suelta, además de eliminar toda publicidad sobre el consumo de tabaco que se encuentre en los anaqueles a la vista del consumidor.

La normativa federal obliga a los establecimientos comerciales a evitar la exhibición directa de los cigarros para no hacerse acreedores a multas. Asimismo, prohíbe fumar en patios, terrazas, balcones, parques de diversiones, áreas de juego, deportivos, hoteles, playas, centros de espectáculos, plazas comerciales, mercados, hospitales, iglesias, restaurantes y bares.

El operativo se concentró en el Malecón Costero y en la colonia Justo Sierra, zona donde en los últimos años ha crecido la presencia de comercios y oficinas con reportes de venta ilegal de cigarros sueltos. De acuerdo con la ley, las sanciones incluyen clausuras temporales o definitivas, la cancelación de la licencia sanitaria y multas que van desde los 60 mil hasta el medio millón de pesos.

Durante la movilización, los inspectores exhortaron a los propietarios de comercios fijos y semifijos a acatar la ley, advirtiendo que se decomisará todo producto que infrinja la norma. En el caso de los vendedores ambulantes, las autoridades procedieron al retiro de mercancía por vender cigarros sueltos. Esta inspección sorpresa llamó la atención de la ciudadanía, pues aunque la ley entró en vigor hace tiempo, la población fumadora y comercial ha mantenido la venta informal por piezas y el consumo en espacios públicos.

SÍGUENOS EN WHATSAPP: DA CLICK AQUÍ

JGH