Camioneta se impacta con un poste en la Manigua.

Una camioneta repartidora de refrescos protagonizó un accidente vial en el asentamiento irregular conocido como Arroyo de los Franceses, en la colonia Manigua, hecho que generó movilización policiaca y afectaciones al servicio de telefonía en la zona.

El percance ocurrió cuando el conductor de una camioneta Nissan NP300, color rojo, con placas de circulación CU-3926-A del estado de Campeche, propiedad de la empresa refresquera Carrillo, perdió el control de la unidad y terminó impactándose de frente contra un poste de madera.

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Debido al fuerte golpe, el poste quedó ladeado y se registraron ligeras afectaciones al suministro de telefonía para vecinos del sector, lo que provocó el reporte inmediato a las autoridades correspondientes.

Al lugar arribaron elementos de Tránsito y Vialidad, así como peritos especializados, quienes realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas del accidente y evaluar los daños ocasionados.

También acudió la representante de la colonia, identificada como Karina Aguilar, quien participó en el diálogo entre el conductor, la aseguradora y las autoridades de tránsito, con la finalidad de alcanzar un acuerdo para la reparación de los daños materiales.

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Tras varios minutos de negociaciones, las partes involucradas lograron llegar a un arreglo satisfactorio, por lo que posteriormente la unidad fue retirada del sitio y las autoridades concluyeron las diligencias correspondientes.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, quedando el incidente únicamente en daños materiales y afectaciones menores al servicio telefónico.

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