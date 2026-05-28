Stella Maris recibe restauración integral en Ciudad del Carmen

Tras 12 años de haberse colocado como referente religioso en el Malecón del Centro de Ciudad del Carmen, el monumento Stella Maris recibe trabajos de rehabilitación y mejoramiento, con la finalidad de mantener esta estatua que se ha convertido en un ícono de fe de los devotos a la Virgen del Carmen y un referente de turismo religioso en la región.

Marcia Hernández Toral, síndica de hacienda, explicó que desde hace varias semanas especialistas trabajan en la restauración integral de la imagen de la Virgen del Carmen, atendiendo daños visibles ocasionados por el tiempo y las afectaciones del ambiente marino, la humedad y la corrosión.

Las labores se concentran en la estatua principal, desde la corona hasta la base, con limpieza general, retiro de residuos y aplicación de materiales especializados para proteger el monumento. También se realizan reparaciones en losas quebradas, mosaicos deteriorados, pintura general y limpieza mecánica de pilotes.

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Uno de los aspectos más delicados ha sido proteger la estructura interna de la Stella Maris, hecha de bronce, vulnerable a la humedad. Se aplicaron recubrimientos especiales diseñados para ambientes marinos que sellan la piedra y evitan filtraciones.

Los trabajos son realizados por personal especializado en estructuras marítimas y plataformas marinas, con experiencia en materiales resistentes a la salinidad y condiciones extremas.

Asimismo, se rehabilita el sistema eléctrico e iluminación, colocando nuevas lámparas para iluminar la imagen de la Virgen, los pasillos y pilotes.

Otro cambio relevante es la recuperación de colores originales de la imagen religiosa, resaltando el mar en la parte inferior, la vestimenta, el escapulario, las estrellas, la corona y la cruz superior.

De acuerdo con las proyecciones, los trabajos concluirán en la primera semana de julio, siempre que las condiciones climáticas lo permitan. Se prevé realizar mantenimientos preventivos cada seis meses o una vez al año.

El monumento Stella Maris, colocado el 16 de julio de 2014 y obra del escultor Sergio Peraza Ávila y el fundidor Rafael Diego Ortela, representa un símbolo religioso y cultural para los habitantes de Ciudad del Carmen, además de ser parte del turismo religioso que atrae visitantes durante las festividades patronales de julio.