¡Susto en Ciudad del Carmen! Reportan costal misterioso que goteaba “sangre" y desata movilización

Una fuerte movilización por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva se registró en calles de la colonia Playa Norte, luego de que vecinos reportaran la presencia de un saco amarrado que desprendía fuertes olores fétidos, además de líquido hemático de color rojo, situación que generó preocupación entre los habitantes del sector.

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De acuerdo con los primeros reportes, al menos tres unidades de la corporación policiaca arribaron al lugar y, de manera coordinada, iniciaron las diligencias correspondientes para verificar el contenido del costal sospechoso, el cual se encontraba abandonado en la vía pública.

Tras varios minutos de inspección, los agentes lograron confirmar que en el interior del saco se encontraba el cadáver de un animal con características de un canino, mismo que ya presentaba avanzado estado de descomposición, motivo por el cual emanaban olores putrefactos en la zona.

Luego de corroborar el hecho, los oficiales dieron aviso a la central de radio para solicitar la intervención del personal de Servicios Públicos, quienes serían los encargados del retiro del saco y del manejo adecuado de los residuos, a fin de evitar riesgos sanitarios y posibles afectaciones al medio ambiente.

La presencia policiaca causó expectación entre vecinos del sector, quienes permanecieron atentos mientras se realizaban las labores correspondientes.

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JGH