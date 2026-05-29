Muere tortuga carey atropellada en carretera Carmen–Puerto Real

Una tortuga carey murió atropellada la mañana de este viernes sobre la carretera Carmen–Puerto Real, a la altura del kilómetro 31, presuntamente mientras buscaba un sitio para depositar sus huevos en plena temporada de anidación.

De acuerdo con reportes ciudadanos, el ejemplar habría salido desorientado hacia la vía de comunicación y fue embestido por una unidad no identificada, quedando destrozado sobre el pavimento.

La escena causó indignación entre habitantes y grupos ambientalistas, ya que junto al cuerpo de la tortuga podían observarse los huevos que eventualmente depositaría, evidenciando el impacto de estos accidentes en la reproducción de la especie.

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Activistas señalaron que los atropellamientos de tortugas marinas son frecuentes en esa zona costera, por lo que han solicitado a SEMARNAT, CONANP y SICT reforzar las medidas de protección en el tramo carretero.

Indicaron que la erosión de la línea costera ha reducido considerablemente el espacio natural de anidación, obligando a las tortugas a acercarse peligrosamente a la carretera, donde ocurren estos percances.

La temporada de anidación de tortugas marinas inició hace aproximadamente dos meses y este representa el primer atropellamiento reportado en el municipio de Carmen durante el presente periodo.

Ambientalistas insistieron en la necesidad de implementar señalización preventiva, reducción de velocidad y vigilancia en la zona para evitar más muertes de especies protegidas como la tortuga carey, considerada en peligro crítico de extinción.