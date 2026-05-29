Paramédicos atienden a ciclista herido en Campeche; derrapó en el periférico Pablo García

Con fractura en el brazo izquierdo acabó el conductor de una bicicleta luego de sufrir un accidente sobre el periférico Pablo García y Montilla, donde perdió el control al pasar sobre una zona con lodo acumulado derivado de las lluvias, lo que movilizó a paramédicos y autoridades.

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El hecho ocurrió a escasos metros de la zona de moteles, en la zona de acotamiento de dicha arteria, donde el ciclista derrapó varios metros tras pasar sobre el pavimento mojado y lodoso, quedando tendido con visibles lesiones, mientras testigos dieron aviso al número de emergencias.

Paramédicos del sector salud acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios al lesionado, quien fue estabilizado y posteriormente canalizado dentro de la ambulancia para ser trasladado a un hospital de la ciudad, en tanto elementos policiacos tomaron conocimiento del accidente.