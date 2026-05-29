Bailaron bajo la lluvia: Cancelación de última hora arruina la vaquería en la Feria de Tepakán

Las inclemencias del tiempo obligaron al comité organizador de la feria en esta comunidad a suspender la tradicional vaquería y la coronación de su embajadora, la señorita Arlette Cob. Debido a que el aviso de cancelación se emitió de última hora, algunos grupos jaraneros que no se enteraron a tiempo acudieron a la cita para participar en esta tradición, terminando por bailar sin música en pleno parque principal bajo la llovizna.

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El evento estaba programado para iniciar alrededor de las 22:00 horas; sin embargo, ante la lluvia persistente, los organizadores publicaron la suspensión en redes sociales, una medida que no llegó a todos los participantes locales y visitantes.

Pobladores lamentaron la situación y señalaron que en el centro de la localidad se cuenta con una cancha techada, pero este espacio se encontraba completamente ocupado por puestos comerciales, lo que dejó al comité sin un área alterna segura para las actividades. Para proteger la salud de los jaraneros y el público, se determinó posponer la festividad hasta nuevo aviso.

Esta interrupción ocurre justo en el arranque de la feria, lo que genera preocupación entre los comerciantes y la comisaría debido a las inversiones económicas realizadas. Los habitantes recordaron que las lluvias son recurrentes en estas fechas del año e incluso suelen inundar el ruedo taurino, por lo que esperan que Chaac modere las precipitaciones para que los tepakanenses puedan disfrutar de su fiesta anual.

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JGH