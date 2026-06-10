Sismos ponen en riesgo edificios históricos de Campeche

Ante la posibilidad de nuevos sismos, como el registrado el lunes 8 de junio, existe el riesgo de daños estructurales en edificios históricos, arqueológicos y modernos, como los que están ubicados en la ciudad de Campeche.

La representante del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios (ICOMOS), Ivette García Sandoval, dijo que el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) debe realizar dictámenes de los edificios históricos más importantes porque las condiciones del suelo y el deterioro de los inmuebles inciden en los daños ocasionados por un temblor.

Noticia Destacada Presunto abuso de una adolescente provoca fuerte movilización policial en hotel de Ciudad del Carmen

En la zona de Monumentos Históricos que comprende la zona Centro y los barrios de San Francisco, Guadalupe, San Román, Santa Ana y Santa Lucía, hay al menos 50 inmuebles que registran un grado de deterioro, por lo que pueden desplomarse.

En cambio, la Autoridad del Patrimonio Cultural del Estado de Campeche estimó que son al menos 20 casas en el recinto amurallado que tienen algún tipo de daño en su estructura, y de estas al menos cuatro tienen daños mayores.

Ante el sismo con epicentro en Cuba, que se sintió en la ciudad capital, principalmente en los dos edificios más altos: el Palacio de Gobierno y Torres de Cristal, Sandoval García expuso que se debe conocer el tipo de suelo en donde se asientan los edificios para determinar el riesgo en caso de un sismo de mayor intensidad.

Consideró que el INAH debe iniciar una revisión de las condiciones en que están los edificios históricos más importantes y advirtió que no hay registros de sismos en la Entidad, por lo que el riesgo es incluso para cualquier edificio, lo que significa que cualquier estructura arquitectónica puede sufrir algún daño por un sismo, ya sea histórica, arqueológica o nueva.