Investigan a policías de Campeche: Detuvieron a albañil por error y ahora no aparecen sus pertenencias

La detención de un albañil durante una intervención policial en la colonia Ampliación Bellavista quedó bajo investigación luego de que sus familiares señalaran presuntas irregularidades en el procedimiento.

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Los hechos ocurrieron el sábado 6 de junio durante la tarde-noche, cuando Jesús Muñoz fue asegurado en medio de una movilización derivada de un conflicto vecinal, aunque posteriormente se confirmó que no tenía relación con la pelea.

Al momento que los policías acudieron a atender una riña entre vecinos generada por un problema familiar, los agentes aseguraron a Ángel, señalado como el principal involucrado en el altercado. Sin embargo, también sometieron a Jesús Muñoz, quien simplemente se encontraba frente a su vivienda al momento del operativo.

Tras recuperar su libertad, Jesús Muñoz inició el procedimiento de denuncia correspondiente por la desaparición de su teléfono celular y una cartera con dinero en efectivo.

Por su parte, la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana informó que el caso ya es objeto de una investigación administrativa y fue turnado a la Comisión de Honor y Justicia, instancia encargada de determinar si existieron responsabilidades por parte de los elementos que participaron en el operativo.

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JGH