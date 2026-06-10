CANACO apuesta por La Gran Escapada para atraer turistas a Ciudad del Carmen

Pese a que la estrategia turística “La Gran Escapada” contribuye a fortalecer y promocionar los destinos nacionales, empresarios, comerciantes y prestadores de servicios de Ciudad del Carmen han mostrado poca participación en este programa. El año pasado únicamente 10 negocios locales se sumaron a la iniciativa.

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Ante ello, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Carmen (CANACO SERVYTUR) lanzó la convocatoria para la edición 2026 de este esquema de ofertas y promociones, que se desarrollará del 18 al 21 de junio, con el objetivo de impulsar la actividad turística y generar ingresos durante los periodos de baja afluencia de visitantes.

El presidente de la CANACO SERVYTUR en Ciudad del Carmen, José Javier Hurtado González, explicó que el programa consiste en una plataforma digital que permite promocionar productos y servicios turísticos a nivel nacional.

Señaló que esta herramienta puede aprovecharse para posicionar a Ciudad del Carmen como un destino atractivo para visitantes de todo el país, brindando visibilidad a hoteles, restaurantes, agencias de viajes, prestadores de servicios y demás empresas relacionadas con el sector turístico.

Sin embargo, reconoció que durante la edición anterior la participación local fue limitada, a pesar de los beneficios que ofrece la plataforma.

Ante la necesidad de diversificar la economía del municipio, destacó que el turismo representa una alternativa importante para generar derrama económica y atraer visitantes, por lo que invitó a los empresarios a registrarse y aprovechar este escaparate de promoción.

Recordó que durante 2025, “La Gran Escapada” generó una derrama económica cercana a los 40 mil millones de pesos a nivel nacional. Para este año se estima un crecimiento de al menos 10 por ciento, mientras que en Ciudad del Carmen la derrama alcanzó aproximadamente 20 millones de pesos, con la participación de solo 10 negocios.

Hurtado González subrayó que la inscripción es completamente gratuita y está abierta a cualquier empresa interesada, sin necesidad de pertenecer a la CANACO.

Asimismo, destacó que Ciudad del Carmen cuenta con temporadas claramente identificadas para la actividad turística, por lo que la estrategia puede aprovecharse mediante la oferta de paquetes y promociones competitivas durante los periodos de menor demanda.

Finalmente, afirmó que el uso de herramientas digitales es indispensable para ampliar el alcance de los negocios y posicionar al municipio dentro del mapa turístico nacional, contribuyendo al desarrollo económico local.

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JGH