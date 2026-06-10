Denuncian 30 combis piratas en Ciudad del Carmen

En Ciudad del Carmen existen identificadas al menos 30 combis colectivas consideradas como piratas, lo que continúa representando un serio peligro para el usuario, pues las unidades no tienen seguro de pasajero y en recientes fechas se han registrado accidentes donde los responsables no dan ningún tipo de respaldo médico a los involucrados, así lo denunció Alejandro Zavala Roldán, presidente de la Cooperativa Jaguares, quien consideró necesario que la Agencia Reguladora del Transporte del Estado de Campeche (ARTEC) fortalezca la vigilancia y los operativos contra este servicio irregular en distintas rutas de la ciudad.

El dirigente señaló que actualmente los concesionarios establecidos trabajan en coordinación con la autoridad para cumplir con los procesos de verificación, emplacamiento y regularización documental de sus unidades. Explicó que gran parte de las combis afiliadas a la cooperativa ya fueron verificadas y que continúan los trámites relacionados con la renovación de tarjetones, pago de tenencias y demás requisitos exigidos por la autoridad estatal, pues es manera de hacer lo que les corresponde para regularizarse y no exista pretexto posterior de por qué la otra parte no cumple con su función.

Noticia Destacada Construcción en Ciudad del Carmen mejora pero sigue insuficiente

De acuerdo con Zavala Roldán, se estima que alrededor de 30 unidades irregulares continúan circulando actualmente, mientras que la Cooperativa Jaguares cuenta con 106 vehículos que operan mediante concesiones oficiales.

Indicó que estas unidades no autorizadas representan un riesgo para los usuarios debido a que, en muchos casos, no cuentan con seguros que permitan responder ante accidentes. Como ejemplo, recordó un percance reciente en el que una combi irregular estuvo involucrada y dejó personas lesionadas. Explicó que familiares de los afectados acudieron a las oficinas de la cooperativa en busca de apoyo médico, pero se les informó que la unidad involucrada no pertenecía a la organización.

"Lo más preocupante es que la ciudadanía queda desprotegida porque muchas de estas unidades no cuentan con seguro y no existe quién responda de manera inmediata por los daños o lesiones que puedan ocasionarse", comentó, al reconocer que la ARTEC ha realizado avances importantes en los procesos de verificación en todo el estado y confió en que próximamente inicien los operativos programados para detectar y retirar de circulación a las unidades que operan fuera de la legalidad.

Finalmente, reiteró el llamado a las autoridades para reforzar la supervisión del transporte público y garantizar que todas las unidades que prestan servicio cumplan con las condiciones de seguridad y documentación requerida para proteger a los usuarios.