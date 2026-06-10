Construcción en Ciudad del Carmen mejora pero sigue insuficiente

Aunque la actividad en el sector de la construcción muestra una leve mejoría en comparación con 2025, la generación de empleo y la llegada de nuevas obras continúan siendo insuficientes para cubrir la demanda laboral existente en Ciudad del Carmen, pues de las cuatro obras de la iniciativa privada activas, se tienen que dividir entre todos los obreros existentes, reconoció José Ángel Castillo García, representante estatal del Sindicato de la Construcción de la Confederación Obrera Revolucionaria (COR), al urgir que existan obras con recursos públicos.

En el cierre del segundo trimestre de 2026, el líder del Sindicato de la Construcción explicó que actualmente están en búsqueda de oportunidades laborales, pues si bien el año comenzó positivo con la construcción de farmacias, tiendas de conveniencia, entre otros, estas actividades casi se concluyen y no han surgido nuevos proyectos con recursos de inversionistas.

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Refirió que el Sindicato de la Construcción de la COR actualmente tiene el Contrato Colectivo de Trabajo en la remodelación de una tienda de ropa y en una farmacia, proyectos que están terminándose. Mientras tanto, tiene conocimiento de otros dos proyectos en marcha: la bodega de una empresa de paquetería y trabajos de mantenimiento y remodelación en un establecimiento de Walmart, aunque estos últimos los tiene otra organización.

Sin embargo, reconoció que fuera de estos proyectos no existen actualmente nuevas obras que permitan incrementar la contratación de personal, por lo que el sector permanece a la espera de inversiones adicionales, tanto de particulares como de los distintos niveles de gobierno, pues las obras con dinero público tienden a ser mayores en montos y en el tiempo de ocupación laboral.

Castillo García consideró que, en términos generales, el panorama de 2026 es mejor que el del año pasado, cuando la actividad constructiva se mantuvo prácticamente paralizada durante varios meses. La inversión privada registra un incremento de entre 25 y 30 por ciento respecto a 2025; no obstante, dicho crecimiento no representa una recuperación significativa para el sector, que se mantiene en aprietos.

Finalmente, señaló que los trabajadores de la construcción mantienen expectativas positivas para el segundo semestre del año, confiando en que la llegada de nuevos proyectos permita fortalecer la ocupación laboral y mejorar las condiciones económicas de las familias que dependen de esta actividad.