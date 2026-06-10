Vecinos de la colonia 20 de Noviembre en Campeche denuncian apagones constantes

La constante interrupción del suministro eléctrico mantiene inconformes a vecinos de la colonia 20 de Noviembre de la capital del Estado, quienes denunciaron que los frecuentes bajones de voltaje y apagones afectan sus actividades diarias, provocan pérdidas económicas y deterioran su calidad de vida.

Ante esta situación, exigieron a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) atender y resolver el problema recurrente, sin que hasta ahora exista una solución.

Habitantes del sector señalaron que las fallas se presentan principalmente durante las noches y en los días de mayor calor, cuando aumenta el consumo de energía eléctrica por el uso de aires acondicionados y ventiladores.

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No obstante, consideraron que esta situación no puede seguir justificándose pues los apagones ocurren desde hace años.

María Hernández lamentó que pese a los constantes reportes, la CFE exija el pago puntual de los recibos y suspenda el servicio a quienes tienen adeudos, mientras que los usuarios no reciben compensación por los días y horas sin electricidad.

“Ellos están cómodos con su clima y con su luz, mientras nosotros sufrimos el calor y los mosquitos”, expresó al manifestar el malestar de numerosas familias.

Elmer Zacarías también denunció pérdidas económicas por las interrupciones del servicio, y Dulce Hernández explicó que se dedica a la venta de alimentos y que en varias ocasiones sus productos se han echado a perder por la falta de refrigeración durante los apagones.

Atribuyeron las causas a transformadores insuficientes o infraestructura eléctrica obsoleta, y sentenciaron que actualmente el problema radica en la capacidad de la red de distribución.

María Barrera comentó que en ocasiones los cortes pueden prolongarse varias horas, e incluso casi todo un día, afectando a familias y pequeños comercios.

Los habitantes criticaron la atención de la CFE, al acusar que los reportes telefónicos tardan en ser atendidos.