Motociclista resulta lesionado tras ser impactado por automóvil en la colonia Miami

Un motociclista terminó tendido sobre el pavimento luego de verse involucrado en un accidente de tránsito registrado la tarde de este día en la colonia Miami, sobre la avenida Eugenio Echeverría Castellot esquina con calle 50, frente a un conocido restaurante de mariscos.

De acuerdo con la información recabada en el lugar y la posición final de las unidades involucradas, el conductor de una motocicleta particular color negro, con placa de circulación 74GUP1 del estado de Campeche, circulaba con preferencia sobre la avenida Castellot con dirección a la glorieta del Cañón, cuando al llegar al cruce con la calle 50 fue interceptado por un automóvil Chevrolet Cruze color negro, con placas DGK-873-C del estado de Campeche.

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Presuntamente, el conductor del vehículo intentó ganarle el paso al motociclista, provocando un fuerte impacto que lo proyectó contra el pavimento. Testigos solicitaron de inmediato la presencia de los cuerpos de emergencia al observar al motociclista lesionado sobre la cinta asfáltica.

Al sitio arribó personal paramédico de Protección Civil, quienes brindaron atención prehospitalaria al afectado. Tras una valoración médica, se determinó que sus lesiones no ameritaban traslado a un centro hospitalario, por lo que permaneció en el lugar para los trámites correspondientes.

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Asimismo, agentes de Tránsito y ajustadores de seguros acudieron para tomar conocimiento de los hechos y realizar el deslinde de responsabilidades. Luego de varios minutos de diálogo entre las partes involucradas, se logró llegar a un acuerdo para la reparación de los daños materiales y el pago de las lesiones ocasionadas, evitando así que el caso fuera turnado ante las autoridades competentes.

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