Se registra choque entre una camioneta y una motocicleta en la glorieta del Cañón de Carmen

Un accidente vial entre una camioneta particular y una motocicleta se registró en la glorieta del Cañón, movilizando a peritos de Tránsito y ajustadores de seguros para el deslinde de responsabilidades.

De acuerdo con la versión del conductor de la motocicleta, una unidad color negro con rojo, con placas de circulación 41A4W7 del estado de Campeche, este ya circulaba con preferencia dentro de la rotonda cuando el conductor de una camioneta Renault Duster color rojo, con placas DHZ-694-A del estado de Campeche, intentó ganarle el paso, presuntamente cortándole la circulación.

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La maniobra provocó que el motociclista no lograra frenar a tiempo, impactándose de frente contra la camioneta. Tras el choque, el conductor de la motocicleta resultó con golpes y lesiones menores en distintas partes del cuerpo; sin embargo, no fue necesario su traslado a un hospital, permaneciendo en el sitio mientras era valorado.

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Elementos de Tránsito realizaron las diligencias correspondientes para determinar la responsabilidad de los involucrados, mientras que representantes de las aseguradoras dialogaron con ambas partes con la finalidad de alcanzar un acuerdo favorable y evitar mayores complicaciones legales.

El percance generó momentánea afectación a la circulación vehicular en la zona, en tanto se llevaban a cabo las labores periciales y el retiro de las unidades involucradas.