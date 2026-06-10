Detienen a hombre por consumir alcohol y presuntas sustancias ilícitas en la colonia Holkán

Una fuerte movilización de elementos de la Policía Estatal se registró en la colonia Holkán, luego de que vecinos reportaran a un hombre que presuntamente consumía bebidas alcohólicas y sustancias ilícitas en la vía pública.

Los hechos ocurrieron en las inmediaciones de un expendio de cerveza ubicado sobre la avenida Periférica Norte, en su cruce con la avenida Concordia. De acuerdo con los reportes, el individuo, de complexión delgada, se encontraba recostado en una jardinera bajo la sombra de un árbol, cubierto parcialmente con una lona, mientras ingería latas de cerveza y aparentemente fumaba estupefacientes.

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Tras recibir el reporte ciudadano, elementos de la Policía Estatal acudieron al lugar y confirmaron la situación, por lo que procedieron a intervenir al hombre. Durante la inspección, el sujeto rechazó las acusaciones y aseguró ser trabajador de Petróleos Mexicanos, solicitando a los agentes que verificaran su información con personal de la empresa.

Los uniformados realizaron las indagatorias correspondientes y consultaron con vigilantes de instalaciones relacionadas con la petrolera; sin embargo, ninguno de los empleados consultados logró identificarlo como trabajador de dicha institución.

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Ante los señalamientos y la presunta comisión de faltas administrativas y posibles delitos relacionados con el consumo de sustancias prohibidas, los agentes procedieron con la detención del individuo, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía para el deslinde de responsabilidades y la realización de las investigaciones correspondientes.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier situación que altere el orden público o represente un riesgo para la seguridad de los habitantes.

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