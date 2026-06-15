Pescadores de San Román denuncian pérdidas por pulpo y cazón almacenados

La inseguridad en las carreteras, que ya no permite que los compradores recorran la entidad para adquirir producto marino; los bajos precios, que provocan que permanezcan almacenadas especies como el pulpo y el cazón; además de la contaminación derivada de la explotación petrolera, tienen al borde del colapso a la pesquería campechana.

El dirigente de los pescadores del muelle de San Román, José del Carmen Huicab Fernández, pidió respaldo de la autoridad estatal y municipal antes de que las condiciones económicas hagan estallar a los hombres de mar.

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Tras el decomiso de 300 kilogramos de pulpo en un retén policiaco en Yucatán, de producto presuntamente procedente de Isla Arena, dijo tener conocimiento de que fueron 400 kilogramos; aunque descartó que no haya vigilancia en la mar, ya que personal de la Secretaría de Marina cumple con labores de vigilancia.

Cuestionó la inseguridad en las carreteras federales, ya que anteriormente compradores de otras Entidades, como Ciudad de México, acudían al Estado y recorrían los puertos pesqueros para adquirir diversas especies marinas; ante los asaltos o cobros de piso, ya no realizan este tipo de comercialización.

Lamentó que la inseguridad generada por la mafia también sea un factor que golpea a los pescadores, ya que algunos, al término de la temporada de captura, almacenan producto para comercializarlo, como sucede con el molusco y el cazón; actualmente se está ofreciendo el kilogramo por debajo del precio de cierre de temporada.

Explicó que hay hombres de mar que tienen en bodega pulpo, pero les quieren comprar en 170 pesos el kilogramo, cuando el cierre de temporada fue de 240 a 250 pesos, lo que les genera pérdidas si aceptan la venta al precio actual.

Lo mismo ocurre con el cazón, del cual algunos almacenaron hasta una tonelada; actualmente no tienen compradores, lo que también les perjudica, ya que no hay captura de especies de escama, generándoles pérdidas.

Incluso el caracol, que se encuentra en temporada de captura, se está adquiriendo en 50 pesos el kilogramo, lo que afecta a los hombres de mar, ya que es un precio que no les permite obtener ganancias después del avituallamiento y la compra del diésel marino, lo que genera inquietud entre quienes se dedican a la pesca.

Insistió en que las especies de escama cada vez se alejan más de la costa, lo que atribuyó a la contaminación provocada por la extracción de hidrocarburos, ya que los derrames propician que los peces se retiren ante los residuos en la mar.

Advirtió que los hombres de mar se encuentran tranquilos, sin embargo, insisten en ser atendidos por las autoridades gubernamentales para contar con apoyos, ya que las condiciones económicas y ambientales repercuten en sus ingresos, por lo que consideró indispensable buscar alternativas de solución antes de que se genere un conflicto social.