Más de 129 mil trabajadores afiliados al IMSS en Campeche

Campeche registra una tendencia positiva en la recuperación y generación de empleos formales al contabilizar, al cierre de mayo de 2026, un total de 129 mil 894 trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que representa uno de los mejores desempeños laborales de los últimos años en la Entidad.

De acuerdo con datos del organismo federal, tan solo durante mayo se generaron dos mil 12 nuevos empleos, lo que significó un crecimiento mensual del 1.6 por ciento respecto a abril de este mismo año.

El avance también se refleja en la comparación anual. Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, Campeche sumó mil 618 nuevos puestos de trabajo formales, consolidando una recuperación sostenida del mercado laboral y fortaleciendo las oportunidades de empleo para la población.

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Gracias a estos resultados, el Estado se ubicó en el quinto lugar nacional entre las Entidades con mayor generación de empleos formales durante el periodo analizado. A nivel regional, Campeche alcanzó la segunda posición en la región Sur-Sureste, superando a varios Estados con economías de mayor tamaño.

Las cifras muestran además un cambio significativo en la dinámica laboral respecto al año anterior. Mientras que en el mismo periodo de 2025 se reportaba una pérdida de siete mil 349 empleos, durante los primeros cinco meses de 2026 se registra un saldo positivo de cinco mil 544 puestos de trabajo afiliados al IMSS.

Este contraste representa una diferencia de casi 13 mil empleos entre ambos periodos y evidencia una recuperación importante de la actividad económica estatal.

La tendencia durante los primeros meses del año apunta hacia la recuperación de los niveles de empleo que se tenían antes de la caída registrada a inicios de 2025, manteniendo una evolución favorable en la contratación formal.

Durante la actual administración estatal, entre septiembre de 2021 y mayo de 2026, se han generado 60 mil 621 empleos formales. Aunque el saldo se mantiene en menos mil 921 plazas debido a diversos factores económicos y ajustes del mercado laboral, la cifra refleja una dinámica de contratación superior a la registrada en el periodo de septiembre de 2015 a mayo de 2020, cuando se contabilizaron 25 mil 645 empleos creados y una pérdida neta de 12 mil 797 puestos de trabajo.

Con estos resultados, Campeche se consolida como una de las Entidades con mayor crecimiento en empleo formal durante 2026. La tendencia positiva fortalece la actividad económica y mejora las perspectivas laborales para miles de trabajadores campechanos.