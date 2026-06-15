Suman 8 operativos y 3 detenidos por meter drogas y celulares a cárceles de Campeche este 2026

Tres personas externas puestas a disposición de la Fiscalía por intentar introducir drogas o celulares, así como ocho operativos en lo que va del año, es el saldo de los trabajos de regulación de los centros penitenciarios del Estado durante 2026.

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El subsecretario del Sistema Penitenciario, Prevención y Reinserción Social, Javier Herrera Valles, recordó que apenas la semana pasada una mujer fue llevada ante el Ministerio Público por intentar introducir sustancias ilícitas a un Centro de Readaptación Social (Cereso).

De acuerdo con el “Cuaderno mensual de información estadística penitenciaria nacional”, en el Estado existen dos centros penitenciarios que albergan a mil 69 personas privadas de la libertad: 811 en San Francisco Kobén y 258 en el de Ciudad del Carmen.

Además, detalló que en el Centro de Internamiento para Adolescentes existe una población de 19 jóvenes en libertad en conflicto con la ley, quienes deben realizar firmas periódicas, así como tres jóvenes en internamiento preventivo.

Respecto a los operativos, estos se dividen en tres acciones en Kobén, tres más en Kila y dos en Carmen, donde se han encontrado teléfonos celulares, sustancias ilícitas, así como objetos punzocortantes.

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JGH