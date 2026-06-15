Giro en el caso PEMEX: Investigan si caída mortal de petrolero en Atasta fue provocada

El trabajador petrolero Abel Ramos Alejandre falleció a las 05:20 horas de este lunes 15 de junio, luego de permanecer varios días en estado delicado tras sufrir una caída de aproximadamente cinco metros de altura mientras laboraba en el Centro de Proceso y Transporte de Gas Atasta (CPTGA), en la Península de Atasta.

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Aunque hasta el momento Petróleos Mexicanos (PEMEX) no ha emitido información oficial sobre las causas del accidente, trascendió que existen investigaciones internas y también por parte de la Vicefiscalía Regional de Justicia, al ventilarse que pudo tratarse de un hecho presuntamente provocado.

De acuerdo con información recabada entre compañeros del empleado, el accidente ocurrió durante la mañana del pasado viernes, cuando el hoy occiso realizaba labores sobre la base de los motoventiladores de los enfriadores de aire de las instalaciones de la paraestatal. Una de las versiones señala que el arnés de seguridad que portaba se abrió, lo que provocó que cayera desde una escalera y sufriera lesiones de gravedad.

Tras el percance, el trabajador de 55 años fue auxiliado por sus compañeros en lo que arribaban los servicios de emergencia. Posteriormente fue trasladado al Hospital General de PEMEX en Ciudad del Carmen; sin embargo, debido a la severidad de los golpes, fue enviado después al Hospital General de Zona "Dr. Manuel Campos" o al Quiroga Aguilar por contar con área de cuidados intensivos, donde permaneció intubado.

Pese a los esfuerzos médicos, el obrero perdió la vida durante la madrugada de este lunes. Abel Ramos Alejandre era trabajador de planta de la empresa productiva del Estado y estaba adscrito a una de las secciones sindicales con sede en Ciudad del Carmen.

Cabe señalar que, frente a la hipótesis del fallo en el equipo de protección, cobró fuerza una investigación causa-raíz debido a que presumiblemente el problema se originó porque, a propósito, se habría retirado la escalera mientras él se encontraba en la estructura.

Pese a las horas transcurridas desde el accidente y el posterior deceso, la empresa ha guardado total hermetismo sobre este hecho, el cual se convierte en uno de los incidentes laborales más graves registrados en instalaciones petroleras de la región durante 2026. El caso reaviva las preocupaciones sobre las condiciones de seguridad para los operarios que realizan labores en altura dentro de los complejos industriales de PEMEX.

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JGH